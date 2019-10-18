Сам себя назначит? Объявлено о должности Лукашенко после отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место?



После ухода с президентского поста Лукашенко, по его собственному признанию, хочет работать в сфере образования. "Ректором был бы где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения со студентами и коллективом минской Академии управления при президенте.



Впрочем, отметил Лукашенко, сам себя на эту должность назначить перед уходом он вряд ли сможет. "Но преподавателем – это то, что я воспринимаю", – добавил белорусский лидер.

Общение с коллективом и студентами академии продолжалось около четырех часов. Но Лукашенко, по его признанию, даже не устал. Наоборот, отметил белорусский лидер, с молодежью он готов встречаться чаще. Президент пообещал, что раз в два месяца будет посещать учебные заведения.

Слухов о скорой отставке Лукашенко в последнее время все больше. По мнению экспертов, белорусский лидер может передать власть старшему сыну Виктору. Но эти предположения развеял сам президент. "Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", – подчеркнул он.

Но эксперты уверены: белорусский лидер лукавит. Политолог Александр Класковский считает, что за четверть века пребывания у власти Лукашенко нажил слишком много врагов, а после ухода с поста риски для него сильно возрастут. Поэтому его президентский марафон могут прервать только естественные причины, полагает аналитик.

Играет роль и опасение Лукашенко, что преемник окажется слабее его. В таком случае начнется война между элитными группами, сделал прогноз Класковский в беседе с изданием Naviny.by.