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Политика

Сам себя назначит? Объявлено о должности Лукашенко после отставки

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко строит планы на будущее. Белорусский лидер рассказал, кем хотел бы работать после отставки. Неужели Батька собрался покинуть насиженное место? 
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После ухода с президентского поста Лукашенко, по его собственному признанию, хочет работать в сфере образования. "Ректором был бы где-то в учреждении", – сказал глава государства в ходе общения со студентами и коллективом минской Академии управления при президенте.

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Впрочем, отметил Лукашенко, сам себя на эту должность назначить перед уходом он вряд ли сможет. "Но преподавателем – это то, что я воспринимаю", – добавил белорусский лидер.

Общение с коллективом и студентами академии продолжалось около четырех часов. Но Лукашенко, по его признанию, даже не устал. Наоборот, отметил белорусский лидер, с молодежью он готов встречаться чаще. Президент пообещал, что раз в два месяца будет посещать учебные заведения.

Слухов о скорой отставке Лукашенко в последнее время все больше. По мнению экспертов, белорусский лидер может передать власть старшему сыну Виктору. Но эти предположения развеял сам президент. "Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти", – подчеркнул он.

Но эксперты уверены: белорусский лидер лукавит. Политолог Александр Класковский считает, что за четверть века пребывания у власти Лукашенко нажил слишком много врагов, а после ухода с поста риски для него сильно возрастут. Поэтому его президентский марафон могут прервать только естественные причины, полагает аналитик.

Играет роль и опасение Лукашенко, что преемник окажется слабее его. В таком случае начнется война между элитными группами, сделал прогноз Класковский в беседе с изданием Naviny.by.

Автор: 18 октября 2019, 18:17
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪГость
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Лукашенко о смертной казни: вы думаете, мне в радость?
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не нравится сохранение смертной казни в стране, однако граждане поддерживают такую меру наказания.
«Вы думаете мне в радость эта смертная казнь, что я подписываю, и после меня расстреливают человека, грубо говоря? Да сто лет это мне надо! Но так проголосовал народ, и это по конституции полномочия Президента в любой стране, где существует смертная казнь», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
При этом Лукашенко напомнил о случаях крайне жестоких убийств детей и женщин, за которые последовала высшая мера наказания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни в нашей стране.
Новости России: Жириновский высказался по теме возвращения смертной казни

П.С.
Да, уж..
(Киса Воробьянинов)
1

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