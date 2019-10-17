Лукашенко бросился оправдываться за антироссийскую выходку

По его словам, все дело в единой системе, которая
идентифицирует личность при прибытии в ту или иную страну. "Я образно
говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать?
Разобраться", – приводит слова Лукашенко БелТА.
Необходимо было уточнить, вдруг человек совершил убийство, попытался оправдаться белорусский лидер. "Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было",
"Разбирались и уточняли" правоохранительные органы Белоруссии аж два дня. Россиянку Анну Богачеву задержали 13 октября, а отпустили 15-го. Чем занимались спецслужбы соседней республики все это время - неизвестно. Тем более, как утверждает сам Лукашенко, современные технологии позволяют идентифицировать личность на раз-два.
При этом санкции в отношении тех, кто вмешивается в выборы, Лукашенко назвал правомерными. Он напомнил о произошедшем в 2008 году, когда американскому послу пришлось покинуть республику. "Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее", – назвал причину глава государства.
В Белоруссии по запросу США задержали россиянку Анну Богачеву, которую подозревают во вмешательстве в американские выборы.— Командир Полка (@kompolk) October 15, 2019
Опустим то, что американская прокуратура так и не нашла вмешательства
Интересно, в Минске понимают последствия таких действий в отношении российских граждан?
Россиянка Анна Богачева находится в санкционном списке США. В Вашингтоне подозревают ее во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В момент задержания с ней был муж и маленький ребенок.
Инцидент вызвал волну возмущения в России. Авторы анонимных телеграм-каналов задались вопросом: чьим союзником является президент Александр Лукашенко – России или США? По их мнению, ездить в Белоруссию для россиян становится все опаснее.
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