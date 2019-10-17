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Политика

Лукашенко бросился оправдываться за антироссийскую выходку

Александр Лукашенко, задержание россиянки, новости Беларусь. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавнее задержание россиянки по запросу США. Правоохранительные органы республики имели на это право, заявил глава государства. 
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По его словам, все дело в единой системе, которая идентифицирует личность при прибытии в ту или иную страну. "Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать? Разобраться", – приводит слова Лукашенко БелТА.

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Необходимо было уточнить, вдруг человек совершил убийство, попытался оправдаться белорусский лидер. "Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было",

"Разбирались и уточняли" правоохранительные органы Белоруссии аж два дня. Россиянку Анну Богачеву задержали 13 октября, а отпустили 15-го. Чем занимались спецслужбы соседней республики все это время - неизвестно. Тем более, как утверждает сам Лукашенко, современные технологии позволяют идентифицировать личность на раз-два.  

При этом санкции в отношении тех, кто вмешивается в выборы, Лукашенко назвал правомерными. Он напомнил о произошедшем в 2008 году, когда американскому послу пришлось покинуть республику. "Открытое вмешательство. Участие в демонстрациях и прочее", – назвал причину глава государства.

Россиянка Анна Богачева находится в санкционном списке США. В Вашингтоне подозревают ее во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В момент задержания с ней был муж и маленький ребенок.

Инцидент вызвал волну возмущения в России. Авторы анонимных телеграм-каналов задались вопросом: чьим союзником является президент Александр Лукашенко – России или США? По их мнению, ездить в Белоруссию для россиян становится все опаснее.

Автор: 17 октября 2019, 13:25

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