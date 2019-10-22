Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко

Встреча Александра Лукашенко с губернатором Новгородской
области Андреем Никитиным благодаря красноречию Батьки приобрела широкий
общественный резонанс. Белорусский лидер не стал изменять себе и отметился
очередным громким заявлением.
"Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия – это больше, чем страна, для Беларуси – тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", – сказал Лукашенко.
Что заставило белорусского лидера сказать такие слова? По мнению главы Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова, заявление Лукашенко – проявление его "советско-русской ментальности".
Политик также напомнил, что Москва на протяжении четверти века выступает фактически донором режима Лукашенко. Лестные реверансы в адрес России Батька делает и потому, что ему важна поддержка россиян, полагает Борисов.
Политик уверен: амбиции Лукашенко выходят за границы Белоруссии. "Что ни говори, а свои пол процента он сохраняет в надежде: а вдруг в перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но потенциал существует", – цитирует Борисова "Белорусская правда".
Все может испортить заигрывания Лукашенко с Западом. Последний год белорусский лидер принялся активно налаживать отношения с США и ЕС. Подобную многовекторность "главного союзника" россияне не оценили.
Судя по недавнему опросу аналитической службы "Рамблера", в надежности президента Белоруссии сомневаются 52% опрошенных. Лукашенко не раз отмечался антироссийскими выходками, объяснили они.
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