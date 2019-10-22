Следующий президент России? Важное заявление о будущем Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – человек амбициозный. Шутка ли, 25 лет находиться у власти. Но маленькой республики для него, видимо, недостаточно. Батька, утверждают эксперты, желает замахнуться на гораздо больший масштаб.



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