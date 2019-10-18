"Стало не по себе": Лукашенко хватил удар после антироссийской выходки

Россиянка Анна Богачева была задержана 13 октября, спустя
два дня ее отпустили. В СМИ ее называют сотрудницей Агентства
интернет-исследований. За предполагаемое вмешательство в американские выборы
она находится под санкциями США.
В ситуации с россиянкой случилась накладка, считает политолог Андрей Поротников. Вмешался политический фактор, полагает аналитик. "Когда стали разбираться, кто эта мадам, на кого она работает, и на кого работает ее работодатель, – стало немножко не по себе", – цитирует эксперта UDF.by.
Поротников озвучил версию, что сначала Лукашенко думал, что может поторговаться с Москвой за задержанную россиянку. Впрочем, сам эксперт считает такой вариант неправдоподобным.
СМИ сообщали, что Богачева работает в Агентстве интернет-исследований. Некоторые журналисты связывают его с бизнесменом Евгением Пригожиным. В США эту организацию считают ответственной за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году.
Россиянка Богачева освобождена. Прокуратура Белоруссии не усмотрела оснований для применения к ней меры пресечения с целью выдачи.— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) October 15, 2019
Окей, батька, мы поняли. Ты ещё пока наш
Правоохранительные органы Белоруссии имели на это право, прокомментировал задержание россиянки Александр Лукашенко. По его словам, дело в единой системе, которая идентифицирует личность по прибытии в ту или иную страну. "Я образно говорю: красный цвет – посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать? Разобраться", – сказал глава государства.
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