"Стало не по себе": Лукашенко хватил удар после антироссийской выходки

Россиянка Анна Богачева была задержана 13 октября, спустя два дня ее отпустили. В СМИ ее называют сотрудницей Агентства интернет-исследований. За предполагаемое вмешательство в американские выборы она находится под санкциями США.



В ситуации с россиянкой случилась накладка, считает политолог Андрей Поротников. Вмешался политический фактор, полагает аналитик. "Когда стали разбираться, кто эта мадам, на кого она работает, и на кого работает ее работодатель, – стало немножко не по себе", – цитирует эксперта UDF.by.

Поротников озвучил версию, что сначала Лукашенко думал, что может поторговаться с Москвой за задержанную россиянку. Впрочем, сам эксперт считает такой вариант неправдоподобным.

СМИ сообщали, что Богачева работает в Агентстве интернет-исследований. Некоторые журналисты связывают его с бизнесменом Евгением Пригожиным. В США эту организацию считают ответственной за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Россиянка Богачева освобождена. Прокуратура Белоруссии не усмотрела оснований для применения к ней меры пресечения с целью выдачи.



Окей, батька, мы поняли. Ты ещё пока наш