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Политика

Вслед за Донбассом: озвучен сценарий распада Украины

Распад Украины. Фото: pixabay.com
В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт. 
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По его словам, неспособность Зеленского выполнить пресловутые минские соглашения и вернуть Донбасс в состав Украины подтолкнет другие регионы к обособлению от Киева. Если так пойдет дальше, то от страны останется небольшая территория с националистически настроенным населением, заявил Ермолаев в эфире телеканала "НАШ".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Неуверенный и ощущающий свою несостоятельность как президент Зеленский пытается подыграть тем, кто своими действиям отдаляет Донбасс от Украины, считает эксперт. На его взгляд, России такое положение вещей выгодно: Москва получит доказательство, что Киев не способен сохранить территориальную целостность страны, а Украина – несостоятельна как государство.

Парадокс в том, что подобное развитие событий выгодно и Киеву. Ермолаев уверен: часть политической элиты страны устраивает "малая Украина", в которой не будет регионов, где сильны пророссийские настроения.

Несмотря на то, что как прежние, так и новые украинские власти периодически грозятся вернуть Донбасс, руководство страны постепенно осознает, что Донбасс может никогда не вернуться обратно. Показательно недавнее заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В одном из недавних интервью он признался, что в Киеве рассматривают вариант отказа от мятежного региона.

Сохранить формальный контроль над Донбассом Киев мог бы путем реализации "формулы Штайнмайера" и минских соглашений. Регион превратился бы в де-факто автономный регион с широким кругом полномочий, включая собственные силовые структуры. Однако за прошедшие годы украинские власти не сделали ни одного конкретного шага для решения проблемы и окончания войны.

21 октября 2019, 16:33

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