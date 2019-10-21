Вслед за Донбассом: озвучен сценарий распада Украины

По его словам, неспособность Зеленского выполнить пресловутые минские соглашения и
вернуть Донбасс в состав Украины подтолкнет другие регионы к обособлению от Киева. Если так пойдет дальше,
то от страны останется небольшая территория с националистически настроенным
населением, заявил Ермолаев в эфире телеканала "НАШ".
Неуверенный и ощущающий свою несостоятельность как президент Зеленский пытается подыграть тем, кто своими действиям отдаляет Донбасс от Украины, считает эксперт. На его взгляд, России такое положение вещей выгодно: Москва получит доказательство, что Киев не способен сохранить территориальную целостность страны, а Украина – несостоятельна как государство.
Парадокс в том, что подобное развитие событий выгодно и Киеву. Ермолаев уверен: часть политической элиты страны устраивает "малая Украина", в которой не будет регионов, где сильны пророссийские настроения.
Посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал мировое сообщество сделать стратегической целью распад России...— Северное сияние�� (@PakSanja) September 19, 2019
Кастрюлю до сих пор не снял "дипломат"... pic.twitter.com/0A8DoTolIN
Несмотря на то, что как прежние, так и новые украинские власти периодически грозятся вернуть Донбасс, руководство страны постепенно осознает, что Донбасс может никогда не вернуться обратно. Показательно недавнее заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. В одном из недавних интервью он признался, что в Киеве рассматривают вариант отказа от мятежного региона.
Сохранить формальный контроль над Донбассом Киев мог бы путем реализации "формулы Штайнмайера" и минских соглашений. Регион превратился бы в де-факто автономный регион с широким кругом полномочий, включая собственные силовые структуры. Однако за прошедшие годы украинские власти не сделали ни одного конкретного шага для решения проблемы и окончания войны.
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