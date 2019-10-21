Вслед за Донбассом: озвучен сценарий распада Украины

В Киеве готовятся к дальнейшей потере территорий. Политика президента Владимира Зеленского ведет к тому, что после Донбасса из состава Украины выйдут другие регионы, считает политолог Андрей Ермолаев. России такое развитие событий выгодно, полагает эксперт.



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