Украинские националисты устроили беспредел на границе с Крымом

На границу с Крымом прибыли националисты из организации
"Образ будущего" во главе с известным членом праворадикальных
группировок Евгением Карасем. С собой он привез около десяти человек.
Радикалы остановились у пункта пропуска "Чонгар", где провели акцию Crimea first. Они бросили на землю плакаты с карикатурами на Владимира Путина и принялись выкрикивать антироссийские лозунги.
По их мнению, украинские власти должны первым делом вернуть Крым, а потом заниматься Донбассом. "Все началось с Крыма и Крымом все должно решиться. Мы о нем не забыли", – сказал Карась в эфире своего видеоблога.
Он полагает, что вернуть полуостров в состав Украины удастся в 2024 году. Карась уверен: в связи с уходом Путина с поста президента в России наступит политический кризис. Вместе с Крымом Незалежная сможет забрать Кубань и Воронеж, помечтал националист.
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма— ГлавТвит (@GlavTW) October 9, 2019
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна не сможет вернуть Крым в свой состав без помощи международных партнеров. Он заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «фор... pic.twitter.com/aAJGjfoAhP
Накануне в украинских городах прошли массовые акции протеста против реализации "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе. Националисты потребовали от Владимира Зеленского не предоставлять региону особый статус. Также они выступили против амнистии для участников боевых действий на стороне Донецкой и Луганской республик и проведения выборов до передачи контроля за российско-украинской границей в руки Киева.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?