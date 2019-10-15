Украинские националисты устроили беспредел на границе с Крымом

На границу с Крымом прибыли националисты из организации "Образ будущего" во главе с известным членом праворадикальных группировок Евгением Карасем. С собой он привез около десяти человек.



Радикалы остановились у пункта пропуска "Чонгар", где провели акцию Crimea first. Они бросили на землю плакаты с карикатурами на Владимира Путина и принялись выкрикивать антироссийские лозунги.

По их мнению, украинские власти должны первым делом вернуть Крым, а потом заниматься Донбассом. "Все началось с Крыма и Крымом все должно решиться. Мы о нем не забыли", – сказал Карась в эфире своего видеоблога.

Он полагает, что вернуть полуостров в состав Украины удастся в 2024 году. Карась уверен: в связи с уходом Путина с поста президента в России наступит политический кризис. Вместе с Крымом Незалежная сможет забрать Кубань и Воронеж, помечтал националист.

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма



Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что страна не сможет вернуть Крым в свой состав без помощи международных партнеров. Он заявил, что у Украины нет никакого плана по возвращению полуострова, подобного «фор... pic.twitter.com/aAJGjfoAhP