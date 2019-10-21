В Киеве призвали оставить Донбасс с Россией

Известный украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский в эфире интернет-издания "Обозреватель" выступил с весьма радикальной идеей в отношении судьбы Донбасса. Он призвал украинцев отгородиться от региона стеной и не препятствовать его сближению с Россией.

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