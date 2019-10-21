В Киеве призвали оставить Донбасс с Россией

Общественное мнение на Украине имеет обыкновение при всей своей радикальности и бескомпромиссности совершенно неожиданно меняться на прямо противоположное. Стоило перспективе перемирия в Донбассе забрезжить на горизонте, как для многих это перестало быть главной целью работы украинских властей и стало страшной опасностью, которой необходимо всеми силами избежать.
Некоторые в своих рассуждениях дошли до мыслей, которые раньше могли казаться и вовсе преступными. Среди таких людей, не побоявшихся озвучить нестандартный подход к решению конфликта с жителями Луганской и Донецкой областей, оказался украинский телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский.
"Мой рецепт – они выбрали Россию, пусть остаются с Россией", – объявил эксперт.
"Я вообще против деоккупации Донбасса, я за стену. Они остались там и пусть живут в своей парадигме русского мира", – добавил Мухарский.
Для человека, который, по собственному признанию, считает героем коллаборациониста и террориста Степана Бандеру, а не маршала Победы Георгия Жукова, журналист проявил на редкость большое понимание. "Мы никогда не поймем друг друга. Это две разные страны и две разные парадигмы", – пояснил он.
"Зачем вы им навязываете Украину? Они не хотят, они хотят в Россию", – рассказал Мухарский. И повторил, что усилия украинских властей должны быть сосредоточены на том, чтобы отгородиться от Донбасса стеной или валом, а не на том, чтобы пытаться вернуть территории и людей.
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