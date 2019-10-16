Больше не единая: объявлено о разделе Украины на три государства

По его мнению, отвертеться от прямых переговоров с Донецкой
и Луганской республиками у руководства Украины не получится. Портников
напомнил, что к диалогу Киева с мятежными территориями активно призывает
Москва.
Если Зеленский при создании закона об особом статусе Донбасса не будет консультироваться с Донецком и Луганском, то Россия такой документ может не признать. "Если же согласится, закон превратит ЛНР и ДНР в полноценные государства в составе Украины", – пояснил эксперт в комментарии журналу "Країна".
А пока Киев продолжает паясничать и выдвигать заведомо невыполнимые условия. Накануне представители украинского руководства заявили, что для начала политического урегулирования в Донбассе необходима ликвидация Донецкой и Луганской республик.
Москва на это никогда не согласится, уверен Портников. Впрочем, полагает он, Россия может пойти на компромисс и переименовать республики. "Будет, например, Совет районов Донецкой и Луганской областей", – пояснил он.
Однако сути это не изменит: Донецк и Луганск будут отдельными образованиями, полагает Портников. "А мы станем государством, которое состоит из трех стран. Потом их может стать больше", – спрогнозировал эксперт.
Путешествие в историю Украины: подарки русских царей.С историческими фактами не поспоришь! pic.twitter.com/GlXhP8SgZV— Елена Третьякова (@tei781) April 7, 2014
Первый закон об особом статусе Донбасса был принят во времена Петра Порошенко. Документ давал "отдельным районам Донецкой и Луганской областей" узкий круг полномочий, которые ограничивались экономическими вопросами.
Не исключено, что разрабатываемый командой Зеленского документ придаст русскому языку в Донбассе статус регионального. Однако о полноценной автономии речи не идет, заверил президент в ходе недавнего общения с журналистами.
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