От Собчак отвернулись близкие люди
Едва ступив на избирательный путь, "блондинка в шоколаде" оказалась замешанной в скандалах. Сначала не поделила с Боженой Рынской мужа последней, затем вступила в перепалку с экс-прокурором Крыма, а ныне
депутатом Госдумы Натальей Поклонской и стала фигуранткой жалобы в прокуратуру – Ксению Собчак обвинили в сепаратизме.
Теперь, как стало известно, из штаба журналистки ушли люди политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом рассказал один из сотрудников, задействованных в избирательной кампании телезвезды. "Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба, - рассказал источник газете "Коммерсантъ". – Просто тихо ушли и все".
В пресс-службе потенциального кандидаты в президенты комментировать уход части предвыборной команды отказались, подтвердив сам факт. "Я могу только подтвердить эту информацию. Какого-либо комментария не будет", – цитирует НСН пресс-секретаря телеведущей Ксению Чудинову. Узнать причину демарша у Ситникова пока не удалось.
Очередные кандидатки на пост Президента РФ просят подвезти до Избиркома. pic.twitter.com/yN2gD6VOyd— Леди Кац (@lady_Katz) 31 октября 2017 г.
Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак представила свой избирательный штаб меньше недели назад на собранной по этому поводу пресс-конференции. Одним из его членов стал доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников. Он работал еще в 1996 году в штабе Бориса Ельцина.
Политтехнолога представили как руководителя "офлайн-направления". В
круг его задач входила организация работы региональных штабов, работы добровольцев и налаживание процесса сбора подписей. Примечательно, что Ситников
был задействован не только в российских кампаниях. Он известен как один из консультантов экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
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