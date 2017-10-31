От Собчак отвернулись близкие люди

Экс-ведущая "Дома-2", а ныне кандидат в кандидаты в президенты Ксения Собчак, едва вступив в избирательную гонку, осталась без доброй половины своего штаба. Почему так произошло и что стало причиной раскола, пока достоверно не известно, но факт есть факт – этим утром помещение, где работает команда Собчак, оказалось непривычно пустым.

Едва ступив на избирательный путь, "блондинка в шоколаде" оказалась замешанной в скандалах. Сначала не поделила с Боженой Рынской мужа последней, затем вступила в перепалку с экс-прокурором Крыма, а ныне депутатом Госдумы Натальей Поклонской и стала фигуранткой жалобы в прокуратуру – Ксению Собчак обвинили в сепаратизме.



Теперь, как стало известно, из штаба журналистки ушли люди политтехнолога Алексея Ситникова. Об этом рассказал один из сотрудников, задействованных в избирательной кампании телезвезды. "Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба, - рассказал источник газете "Коммерсантъ". – Просто тихо ушли и все".

В пресс-службе потенциального кандидаты в президенты комментировать уход части предвыборной команды отказались, подтвердив сам факт. "Я могу только подтвердить эту информацию. Какого-либо комментария не будет", – цитирует НСН пресс-секретаря телеведущей Ксению Чудинову. Узнать причину демарша у Ситникова пока не удалось.

Очередные кандидатки на пост Президента РФ просят подвезти до Избиркома. pic.twitter.com/yN2gD6VOyd — Леди Кац (@lady_Katz) 31 октября 2017 г.

Как писали Dni.Ru, Ксения Собчак представила свой избирательный штаб меньше недели назад на собранной по этому поводу пресс-конференции. Одним из его членов стал доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников. Он работал еще в 1996 году в штабе Бориса Ельцина.

Политтехнолога представили как руководителя "офлайн-направления". В круг его задач входила организация работы региональных штабов, работы добровольцев и налаживание процесса сбора подписей. Примечательно, что Ситников был задействован не только в российских кампаниях. Он известен как один из консультантов экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

