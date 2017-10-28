Яростная Рынска поставила точку в перепалке с Собчак

Скандально известная журналистка Божена Рынска дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как произошло сенсационное примирение с кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

Светская львица заявила, что не будет мешать работе своего мужа Игоря Малашенко в команде Собчак. "Это пакт о ненападении. Я разворачиваю артиллерию, мои орудия молчат". – заявила она. При этом журналистка уточнила, что не поддерживает бывшую ведущую "Дома-2" как кандидата в президенты.

"Собчак и хайп – это синонимы", – считает Рынска. Высказалась журналистка и о решении назначить ее мужа на высокий пост в команде кандидата. "Выбрав плохого политтехнолога, она бы насолила в первую очередь себе. Я не сомневаюсь в компетенции Игоря", – отметила светская львица в интервью, которое было размещено в YouTube на канале "Дрель".

Кроме того, Рынска объяснила, почему так живо и экспрессивно реагирует на разные события, оставляя на своей странице в социальной сети Facebook злобные комментарии. "Ярость – единственная нормальная реакция на подлость", – считает она.

Напомним, что новость о намерении гражданского мужа работать с Собчак стала шоком для Божены. Об этом она написала в своем Facebook. "Еще вчера с утра не было такой темы. Вечером ему позвонил мой же друг, я же их и свела. И сказал, что Собчак на завтрак приглашает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила светская львица.

Предположительно, Рынска всерьез рассматривала вариант разрыва отношений. Остановил ее комментарий одной из подписчиц. "Божена, не надо расходиться, хороших мужиков почти не осталось", – гласит текст сообщения.