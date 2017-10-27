Поклонская ответила Собчак словами Путина

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила желающей баллотироваться в президенты Ксении Собчак на ее заявление о необходимости проведения повторного референдума на полуострове. По словам депутата, телеведущая забыла спросить мнение крымчан, которые несколько лет назад подавляющим большинством высказались за воссоединение с Россией.

Собчак, ранее заявившая о принадлежности полуострова Украине, сказала, что в Крыму необходимо провести новый референдум, пишет RT. "Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", – отметила возможный кандидат на высший государственный пост.

Поклонская оперативно отреагировала на это заявление. "Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка", – приводит РИА Новости слова бывшего прокурора Крыма.

Ранее Наталья Поклонская обвинила Ксению Собчак в неуважении "к людям и собственной стране" из-за ее позиции относительно правового статуса полуострова. Телеведущая, предположила парламентарий, не видит "дальше тусовочного мира и креативного меньшинства".

При этом экс-прокурор Крыма напомнила, что жители полуострова рисковали жизнями во время событий трехлетней давности. "Статус полуострова не обсуждается", – заявила депутат.

По ее словам, никаких точек соприкосновения у нее со светской львицей быть не может. Поклонская подчеркнула, что крымский референдум 2014 года – самый яркий пример патриотизма. "Народ, Ксения, не генетическое отребье, не быдло, как Вы ласково любите его называть, а люди, которые и являют собой Россию, ее самобытность", – сказала депутат.





Возможный кандидат в президенты в долгу не осталась. На своей странице в Facebook Собчак написала, что воссоединение Крыма с Россией не признано мировым сообществом.

На фоне этого спора пользователи Сети припомнили светской львице, что в 2014 году ее позиция в отношении статуса полуострова кардинально отличалась от нынешней. Эксперт Вадим Манукян нашел запись Собчак в социальной сети Twitter от 22 марта 2014 года, в которой она приветствует воссоединение полуострова с Россией. "На это смотрю как выпускница МГИМО с точки зрения российских геополитических интересов", – заявила тогда она.



