Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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К Собчак позвали правую руку Тимошенко

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
Имиджем кандидата в президенты Ксении Собчак займется политтехнолог Алексей Ситников, раскрутивший в свое время Юлию Тимошенко. Не исключено, что он возглавит предвыборный штаб телеведущей.
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В 1996 году доктор психологических наук Алексей Ситников участвовал в знаменитой избирательной кампании "Голосуй или проиграешь" Бориса Ельцина, был политическим консультантом во время парламентских выборов. Всего, по его собственному утверждению, он принял участие в более чем четырехстах кампаниях в десятках стран мира.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Во время оранжевой революции на Украине Ситников работал вместе с Юлией Тимошенко, сообщает телеканал "Дождь". "Не без нашего участия Тимошенко стала премьер-министром Украины", – рассказывал политтехнолог. По его словам, образ строгой учительницы и косу Тимошенко порекомендовала именно его команда.

Два дня назад, 18 октября бывшая ведущая "Дома-2", а ныне сотрудница "Дождя" Ксения Собчак объявила об участии в президентской гонке, передает URA.Ru. "Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным и возможным в этот политический момент", – заявила начинающий политик.

В своем обращении она напомнила тем, кто забыл или не знал, свои лучшие качества. "Я – хороший посредник и организатор. Я могу разговаривать со всеми и потому что я лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому что я журналист – чья профессия – разговаривать со всеми". Собчак с гордостью упомянула о своей знаменитости, популярности, обеспеченности, самостоятельности и независимости, но, все-таки критически назвала себя противоречивой фигурой и блондинкой в шоколаде.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства пока не делал заявлений о своем участии или неучастии в них. Намерение баллотироваться на высший пост в стране высказывал оппозиционер Алексей Навальный, но ему принять участие в предвыборной гонке мешают непогашенная судимость.

Автор: Александр Комаров20 октября 2017, 17:51
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