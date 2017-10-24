Муж Рынской ушел от нее к Собчак

Штаб кандидата в президенты Ксении Собчак возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко. Об этом сообщила на пресс-конференции сама кандидат на высший государственный пост. Собчак напомнила, что Малашенко проводил президентскую кампанию Бориса Ельцина в 1996 году.

Ксения Собчак заявила, что не претендует на роль профессионального политика, но хочет участвовать в президентских выборах в 2018 году, чтобы голос ее поколения был услышан. Телеведущая проводит пресс-конференцию, посвященную своему участию в президентских выборах 2018 года.

"Сегодня я хочу объяснить и ответить на ваши вопросы, почему я приняла это решение. Я не профессиональный политик, я не равнодушный человек, я – журналист, я – общественный деятель. Я – человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан", – сказала Собчак.

Возглавивший штаб Ксении Собчак Игорь Малашенко был в своё время директором НТВ. Ему 62 года, он женат на Елене Малашенко (в девичестве Пивоварова), у них две взрослые дочери. Сейчас проживает с гражданской женой – скандально известной "светской львицей" Боженой Рынской (которую когда-то звали Евгения Курицына).

Как писали Dni.Ru, узнав о выдвижении Собчак на выборы, Божена на своей странице в Facebook обозвала Ксению Анатольевну гадиной и тварью. По словам блогерши, Собчак сделала "кучу пакостей". "Истории о Ксениной подлости может рассказать каждая даже не вторая, а первая светская девушка Москвы. Но наверняка все, кроме меня, опять зассут", – написала Божена.

Она уверена, что Собчак пошла в кандидаты в президенты ради популярности. "Она подлое дело делает. За бабло, за эфиры и популярность", – считает Божена. Она разделяет мнение других пользователей, которые отметили под ее публикацией, что новый кандидат в "президенты абсолютно лишена индивидуализма".

Позднее Рынска заявила, что вместе с гражданским мужем покидает страну. Причина – заявление Собчак об участии в выборах. А о решении Малашенко узнала только во время пресс-конференции Ксении Анатольевны. И уже призналась на своей странице в Facebook, что это повергло ее в шок.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре 2017-го.