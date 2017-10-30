Соловьев высмеял блондинку Гордон

Шансов пройти процедуру регистрации в кандидаты на пост президента России у телеведущей Екатерины Гордон мало. Едва ли ей удастся собрать необходимое число подписей. Скорее всего, ее заявление продиктовано желанием позлить "заклятую подругу" Ксению Собчак, считают эксперты.

Новость о выдвижении в президенты певицы Кати Гордон прокомментировал Владимир Соловьев. Телеведущий назвал нынешнюю ситуацию с выборами избирательным парадом блондинок. Подписчики Соловьева предположили, что следующим кандидатом станет депутат Госдумы Наталья Поклонская.

О своем желании баллотироваться на пост главы государства в 2018 году уже заявили 15 человек. Среди них – телеведущая и светская львица Ксения Собчак, а теперь и ее "альтер эго" – Екатерина Гордон.

У певицы-правозащитницы нет такого ресурса, как у Собчак, отмечают наблюдатели. Самовыдвиженцу всего за полтора месяца надо собрать 300 тысяч подписей. Это сделать нелегко – тем более, что сбор автографов россиян придется проводить в дни новогодних каникул. "Сама Гордон этого не успеет сделать. Ей придется обращаться к профессионалам. За одну подпись они берут десять долларов. А вся кампания Гордон обойдется в 160 миллионов рублей – это 300 тысяч подписей", – приводит портал "Комсомольской правды" слова политолога Никиты Исаева.

Заявляя о намерении выдвинуться в президенты, Гордон преследовала сразу две цели: снова попасть в топы новостей и насолить телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Избирательный парад блондинок ? Теперь ещё и Катя Гордон? Кто следующий? — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 30 октября 2017 г.

"Сейчас мы будем наблюдать ситуацию, когда пойдут подобные заявления от целого ряда различных общественных персон, которые хотят о себе напомнить лишний раз либо досадить кому-то из кандидатов… Я в этом контексте заявление госпожи Гордон и рассматриваю… У госпожи Гордон был публичный конфликт с госпожой Собчак, это было в прямом эфире… и сейчас мы видим желание Гордон показать абсурдность выдвижения Собчак", – цитирует Слатинова РИА Новости.

Вероятность того, что Екатерину Гордон зарегистрируют в качестве кандидата, крайне мала, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин. "Возможно, она решила, по примеру Собчак, скосить денег на выборах как потенциальный кандидат. Но она не пройдет кастинг. У красивых девушек есть политические амбиции, но ко всему нужно подходить с головой. Если же вдруг ее зарегистрируют, то, возможно, она наберет 1-2% голосов", – сказал Мухин.

Даже бывший муж телерадиоведущей не воспринял всерьез заявление Гордон. По словам адвоката Сергея Жорина, Екатерина сегодня решила стать президентом, а завтра может передумать в пользу профессии врача или поприща священнослужителя. Он уверен, что экс-супруга просто решила "потешить свои амбиции". Но если все же Гордон станет президентом, это будет катастрофой, уверен Жорин. Ему страшно представить, что в руках Екатерины вдруг окажется ядерный чемоданчик.

Ранее стало известно, что Екатерина Гордон намерена выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Об этом она заявила в размещенном в Сети агитационном ролике. Журналистка подчеркнула, что предвыборную кампанию будет строить на защите прав женщин и детей.

