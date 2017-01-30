Украинский генерал распрощался с Севастополем

На Украине все еще рассчитывают вернуть Крым под свою юрисдикцию. Вслед за Надеждой Савченко, которая предложила оставить России Донбасс в обмен на Крым, украинский генерал готов распрощаться с Севастополем ради возвращения полуострова.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский предложил подарить Севастополь России в обмен на Крым, пишет Life.ru. "Киеву надо временно оставить России Севастополь в качестве базы Черноморского флота", – заявил генерал, забыв, что Севастополь и Крым входят в состав нашей страны.

Украина не оставляет попыток вернуть Крым под свою юрисдикцию. На прошлой неделе Киев заявил о плане по реинтеграции республики в состав Украины, в частности власти хотят предоставить жителям полуострова возможность дистанционного образования. Вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский, комментируя эту инициативу, назвал киевских чиновников идиотами.

А ранее Надежда Савченко предложила сдать Крым в обмен на Донбасс, чем вызвала на родине шквал критики в свой адрес. Бывшая летчица и наводчица уверена: временный отказ от претензий на Крым поможет вернуть Донбасс мирным путем, поскольку сделать это можно только за столом переговоров.

Между тем Киев роет себе могилу в деле возвращения Крыма. Выдвинутое недавно против экс-президента Украины Виктора Януковича обвинение в государственной измене может привести к пересмотру позиции страны относительно полуострова. Защита Януковича считает, что обвинение Генпрокуратуры фактически перечеркивает притязания Украины на Крым и ее точку зрения, представленную в ООН при голосовании за резолюцию Совбеза ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

Этот документ является основополагающим актом, подтверждающим на международном уровне позицию Украины по Крыму. Резолюция подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса Республики Крым и города Севастополя. Впрочем, топорные действия Генпрокуратуры могут привести к пересмотру документа.

Напомним, что Крым вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года референдума. За воссоединение высказались абсолютное большинство крымчан.