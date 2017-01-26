Киев раскрыл коварный план по захвату Крыма

Украинское правительство работает над стратегией по возвращению Крыма в состав страны. Об этом в четверг, 26 января, заявил журналистам глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Вадим Чернышев.

Говоря о Крыме, чиновник отметил, что кабинет министров Украины уже утвердил план по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса. По словам Чернышева, стратегия реинтеграции территорий ДНР и ЛНР состоит в комплексе административных мер, а также в переходе на новые образовательные стандарты для тамошнего населения.

"По поводу Крыма сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами", – сказал Чернышев, слова которого приводит Lenta.ru. Он также добавил, что на это может потребоваться еще пара месяцев. В то же время чиновник уточнил, что власти в Киеве не собираются развивать никаких экономических отношений с Крымом, предпочтя сосредоточиться на "работе с населением". В чем она заключается, Чернышев не уточнил.

На заявления украинского кабмина немедленно отреагировали на полуострове. Так, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал авторов подобной инициативы "идиотами". "Мне очень интересно, каким образом авторы "программы реинтеграции" видят себе "механизм налаживания отношений с населением Крыма"? Они что, каждому жителю адресно будут направлять по три ведра воды, набранной из перекрытого Северо-Крымского канала? Или, может быть, пришлют по аккумулятору, заряженному украинской электроэнергией в качестве компенсации за блэкаут?" – сказал вице-премьер Крыма изданию Lenta.ru.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым может вернуться на Украину из-за возможности безвизовых поездок в Европу. "Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ", – пояснил он. Однако глава государства при этом забыл напомнить, что ЕС постоянно, на протяжении уже практически трех лет, откладывает отмену виз для украинцев.

При этом буквально неделю назад о Крыме высказалась и скандальный депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она призвала отказаться от полуострова, заявив, что не видит для Киева никаких возможностей вернуть его под свою власть.

