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Политика

Киев жертвует Крымом ради изменника Януковича

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press\Wiktor Dabkowski
Выдвинутое против экс-президента Украины Виктора Януковича обвинение в государственной измене может привести к пересмотру позиции Киева по Крыму. Такое мнение озвучил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
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Обвинение Генеральной прокуратуры в отношении Януковича фактически перечеркивает притязания Украины на Крым и ее позицию, представленную в ООН при голосовании за резолюцию по Крыму в 2014 году. О том, что документ теперь может быть изменен, заявил защитник экс-президента Украины.  Юрист пояснил, что резолюция принималась, в том числе, на основании официальной позиции Украины, которую почти три года назад озвучил в Совбезе ООН постоянный представитель Украины Юрий Сергеев.

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"Обсуждение тогда ходило вокруг письма Виктора Януковича от 1 марта 2014 года, по которому сейчас его обвиняют в госизмене", – подчеркнул адвокат.

Сердюк отметил, что сейчас генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в возбужденном против Януковича деле о госизмене предоставляет этому письму основное доказательственное значение. В частности, Луценко, апеллируя к письму, утверждает, что Янукович по состоянию на 1 марта 2014 все еще был президентом Украины. Но, прокурор, видимо, забыл о том, что еще 22 февраля Верховная рада приняла постановление о так называемом самоустранении президента Украины и управление страной взяли на себя другие политики.


Между тем, резолюция Совбеза ООН 68/262 от 27 марта 2014 года сейчас является основополагающим документом, подтверждающим на международном уровне позицию Украины по Крыму. Она подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса Республики Крым и города Севастополя, Но топорные действия генпрокуратуры, по мнению адвоката Януковича, могут привести к пересмотру этого документа.

Украинские СМИ недавно опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года. В послании президент просит российского лидера ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".


После обнародования текста этого письма 9 декабря 2016 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что в отношении Виктора Януковича возбуждено уголовное дело о государственной измене. Защита экс-президента утверждает, что он не имеет статуса подозреваемого, так как вручение официального документа "было ненадлежащим".

Сам Янукович сообщил, что у него до сих пор нет никаких сведений от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых его обвиняют и он по-прежнему готов давать показания киевскому суду по видеосвязи. Во время событий на Майдане Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, сейчас он живет на территории России, в Ростове-на-Дону.

Автор: Александр Комаров24 января 2017, 18:30
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