Слова украинца о Крыме всполошили Сеть

Недавний звонок жителя Харькова по имени Михаил в прямой эфир украинского ТВ, где он рассказал о преимуществах жизни в Крыму, вызвал живой отклик в интернете. Одни пользователи социальный сетей подтверждают слова харьковчанина, а другие обвиняют его в "пророссийской позиции".

Дискуссия в соцсетях по поводу звонка выявила диаметрально противоположные мнения многих ее участников. Одни согласны с Михаилом, подтверждая, что все то, о чем он говорил является правдой. Другие пытаются доказать, что на самом деле ситуация в Крыму хуже, чем на Украине, а сам звонивший – "сидящий на зарплате Кремля российский агент". Последним в ответ пишут, что экономика Украины продолжает стремительно падать, а население беднеть под гнетом неподъемных цен в магазинах и постоянно растущей платы за коммунальные услуги.

Так, пользователь Tanya Regeda пишет: "Звонивший прав, я лично убедилась и все знакомые в Крыму и Украине подтверждают, что он говорит". По ее словам, абсолютно все, кто находятся в Крыму, а также в Донбассе не хотят возвращаться на Украину. Пользователь Savenkov Dmytro также соглашается с позвонившим в эфир украинского ТВ харьковчанином Михаилом: "Часто бываю в Крыму, я из Киева. Телезритель не обманывает – условия жизни пенсионеров в Крыму в разы выше. А у нас на Украине геноцид пенсионеров".

После того, как мы крымчанам перекрыли воду,устроили блэкаут и экономическую блокаду,они с нетерпением ждут прихода украинского мира в Крым. pic.twitter.com/eOWI1j7gVO — Новая Украина (@NovayaUkraine) 27 января 2017 г.

Как писали ранее Dni.Ru, житель Харькова позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne. По его словам, пенсия в Крыму в четыре раза выше, медицина бесплатная, цены на газ гораздо ниже. "Кто агрессор тогда? Получается, что мы сами для себя сделали "агрессора", здесь, внутри", – задал неудобный вопрос ведущему харьковчанин. Тот пытался перебить мужчину, однако не смог этого сделать и в итоге просто отключил с ним связь.

Кроме того, в четверг, 26 января, глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан Вадим Чернышев заявил, что Киев работает над вопросом возвращения Крыма. Сделать это, по словам чиновника, предполагается через "работу с населением".