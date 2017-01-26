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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

Фото: GLOBAL LOOK press\Daniel Leal-Olivas
Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть.
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По словам дозвонившегося в эфир харьковчанина, жизнь в Крыму в лучшую сторону отличается от жизни в Харькове – второго по величине города в стране. Он отметил, что разменять жилье в Харькове на крымскую недвижимость не представляется возможным, потому что люди с полуострова не хотят ехать жить на Украину. По его словам, пенсия в Крыму в четыре раза выше, медицина бесплатная, цены на газ гораздо ниже.  "Кто агрессор тогда? Получается, что мы сами для себя сделали "агрессора", здесь, внутри", – задал неудобный вопрос ведущему харьковчанин. Тот пытался перебить мужчину, однако не смог этого сделать и в итоге просто отключил с ним связь.



Автор: Иван Поляков26 января 2017, 16:05

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