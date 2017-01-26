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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов
По словам дозвонившегося в эфир харьковчанина, жизнь в Крыму в лучшую сторону отличается от жизни в Харькове – второго по величине города в стране. Он отметил, что разменять жилье в Харькове на крымскую недвижимость не представляется возможным, потому что люди с полуострова не хотят ехать жить на Украину. По его словам, пенсия в Крыму в четыре раза выше, медицина бесплатная, цены на газ гораздо ниже. "Кто агрессор тогда? Получается, что мы сами для себя сделали "агрессора", здесь, внутри", – задал неудобный вопрос ведущему харьковчанин. Тот пытался перебить мужчину, однако не смог этого сделать и в итоге просто отключил с ним связь.
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