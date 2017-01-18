Савченко сделала неожиданное предложение по Крыму

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит отказаться от претензий на российский полуостров. Благодаря этому у Киева появится шанс вернуть Донбасс мирным путем, уверена она.

Украинские политики продолжают спорить о том, как сохранить территориальную целостность своей страны и вернуть находящиеся под контролем ополчения территории Донбасса. В официальной риторике не перестают звучать заявления о захвате Крыма.

Российский полуостров Киев упорно называет оккупированной территорией и планирует "освободить" в ближайшее время. Отказаться от этих иллюзий предложила народный депутат Украины Надежда Савченко.

"Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим, они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией", – цитирует парламентария "Газета.Ру".

Савченко уверена, что временный отказ от претензий на Крым поможет вернуть Донбасс мирным путем, поскольку сделать это можно только за столом переговоров. Депутат предупредила: даже если ждать, что "Россия не выдержит санкций", как советуют украинские политики, о Крыме придется забыть. "На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", – добавила она.

Напомним, что полуостров вошел в состав России в результате прошедшего в марте 2014 года референдума. Всеобщее голосование было отмечено рекордно высокой явкой, абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.