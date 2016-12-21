Володин назвал убийство посла ударом в спину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова стало ударом в спину всему мировому сообществу. Сегодняшнее пленарное заседание нижней палаты парламента началось с обсуждения заявления в связи с совершенным преступлением и осуждения убийства. Кроме того, депутаты призвали объединить усилия в борьбе с терроризмом.

По словам Вячеслава Володина, депутаты Госдумы намерены обращаться к каждой парламентской структуре "с требованием более эффективно выступать в защиту мира по борьбе с терроризмом, по недопущению атак на представителей дипмиссии, посольств".



Председатель нижней палаты назвал убийство Андрея Карлова подлым. "Мы считаем, что такие случаи просто недопустимы, – подчеркнул Володин. - И сделаем все для того, чтобы их пресекать". "Это – удар в спину всему мировому сообществу, всем тем, кто выступает за мир, всем тем, кто борется с терроризмом.

ЧП в Анкаре спикер Госдумы назвал рукой террористов, "которая сделала свое злое дело". Вячеслав Володин уверен, что в противостоянии боевикам надо действовать только всем вместе. "Против этого можно бороться только сообща", – подчеркнул он.

"Мы с вами должны сделать все для этого через парламентскую дипломатию, через возможности парламентов всех стран".

Как ранее писали Dni.Ru, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в ходе выступления на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Убийца был ликвидирован силами безопасности страны.

Помимо Андрея Карлова, который скончался в результате атаки, были также ранены три человека. В российском внешнеполитическом ведомстве произошедшее назвали терактом. Следственный комитет в связи с преступлением возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".