Убийство посла России в Турции

Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника

Журналист американского издания New York Daily News, написавший возмутившую многих статью об убийстве российского посла Карлова, не счел себя обязанным извиниться за свои слова. Меж тем его материал вызвал возмущение не только в российском обществе, в частности, у официального представителя МИД России Марии Захаровой и главы Чечни Рамзана Кадырова, но и, по его собственному признанию, у простых американцев. Жестокое убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре, который прилюдно был расстрелян в спину сторонником террористических группировок, стало сильным потрясением для всей мировой дипломатии.