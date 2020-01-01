Убийство посла России в Турции
В Турции арестовали подругу застрелившего дипломата Мевлюта Алтынташа
В Москве допросили подругу Мевлюта Алтынташа
Президент присутствовал на прощальной церемонии в МИДе
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Президент России ответил на возмущение Жириновского
Пресс-секретарь президента назвал расстрел дипломата ударом по России
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Спикер Госдумы прокомментировал расправу с Андреем Карловым
Президент перенес большую пресс-конференцию
Страны договорились о более тесном сотрудничестве в борьбе с терроризмом