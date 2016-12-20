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Госдума усиливает парламентский контроль
Госдума 21 декабря рассмотрит в ходе пленарного заседания поправки к закону о парламентском контроле. Документ обязывает кабинет министров отчитываться перед нижней палатой парламента о сопроводительных нормативных актах. Речь идет о намерении депутатов получать к третьему чтению информацию от правительства о подготовке соответствующих подзаконных актов, их содержании и сроке принятия этих актов.
По словам парламентария, о данных поправках шла речь на состоявшейся ранее встрече премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Думы Вячеслава Володина. Как пояснил Исаев, поправки в регламенты будут касаться законопроектов, изменяющих формы социальной поддержки граждан, или вносящих поправки в бюджет, или же затрагивающих межбюджетные фонды.
"В том случае, если закон имеет отложенную дату введения, то в постановлении Госдумы о принятии данного закона в третьем чтении будет устанавливаться срок, в который правительство должно будет внести в Госдуму отчет о подготовке соответствующих подзаконных актов", – уточнил Исаев.
Таким образом, по его словам, будет усилено взаимодействие депутатов с правительством и контроль над качеством законов. Делается "все, чтобы законы начинали работать сразу после их принятия", – заключил депутат.
Отметим, что это не первое изменение регламента нижней палаты парламента. Ранее Госдума установила запрет депутатам голосовать по доверенностям. Кроме того, были установлены штрафы в отношении парламентариев, которые пропускают пленарные заседания без уважительных причин.
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