Володин призвал правительство к активной работе с депутатами

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин намерен обратиться к Дмитрию Медведеву с просьбой активнее работать с депутатами. Председатель палаты остался недоволен сотрудничеством членов кабмина и народных избранников при обсуждении очередного закона.

Володин намерен поставить перед Дмитрием Медведевым вопрос о том, чтобы официальные представители кабмина активнее работали с депутатским корпусом и снимали ряд вопросов до вынесения законопроектов на пленарные заседания нижней палаты. "Мы в понедельник этот вопрос будем ставить перед председателем правительства, почему уполномоченные от правительства, официальные представители правительства не работают с депутатским корпусом профессионально, так, чтобы снимать вопросы до заседаний", – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.



В пятницу, 16 декабря палата рассматривала правительственный законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии, направленный на мотивирование его участников инвестировать в повышение эффективности соответствующих систем. С докладом выступал официальный представитель правительства, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Во время законопроекта 15 депутатов записались для того, чтобы задать вопросы чиновнику.

Володин обратил внимание на большое количество вопросов парламентариев. "Давайте исходить из того, чтобы мы с вами имели возможность все-таки слышать уполномоченного представителя правительства по рассматриваемому вопросу до заседания во фракциях. И проводили парламентские слушания по этому вопросу", – сказал председатель Госдумы. Заместитель министра энергетики в ответ на слова Володина пообещал плотнее работать с депутатами.





В пятницу стало известно, что в Думе появится рабочая группа по подготовке требований к поступающим на рассмотрение законопроектам. Поручение депутатам дал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Также 16 декабря спикер Думы выступил с предложением обратиться к федеральным телеканалам с просьбой организовать трансляцию в прямом эфире "правительственных часов" в Госдуме. По мнению Вячеслава Володина, такое решение мотивирует фракции к более подготовленным и качественным выступлениям. Предположительно, что трансляция будет длиться один час.