Володин выразил соболезнования родным убитого посла

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования родственникам и близким застреленного в Турции российского дипломата Андрея Карлова.

Володин отметил, что это страшное известие его буквально потрясло. Он назвал Карлова опытным дипломатом, который посвятил всю свою жизнь служению России. По словам председателя нижней палаты парламента, это подлое убийство было неприкрытой попыткой расстроить российско-турецкие отношения.

Вячеслав Володин выразил уверенность, что турецкие власти сделают все возможное для того, чтобы найти организаторов убийства, и окажут необходимую помощь российским правоохранителям.

