Толпа журналистов проводила Вороненкова в последний путь

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище украинской столицы. Церемония прощания прошла во Владимирском соборе, на которой присутствовали около ста человек.
По признанию очевидцев, журналистов на панихиде оказалось гораздо больше, чем друзей, знакомых Вороненкова и просто неравнодушных людей. Траурное мероприятие широко освещалось в СМИ.
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