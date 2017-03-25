Максакова оконфузилась на похоронах мужа
Перед собором собралась огромная толпа, прибытия гроба с телом покойного ждали около 100 человек, в том числе несколько десятков журналистов. Пришли и некоторые общественные деятели Украины, передает Life.ru.
Однако все внимание было приковано даже не к умершему, а к его вдове певице Марии Максаковой. На отпевание покойного супруга оперная дива пришла при полном параде – с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром.
Во время траурной церемонии произошел конфуз – у кого-то зазвонил телефон. Оказалось, что вдова экс-парламентария забыла отключить звук на мобильном. Немного замешкавшись она достала сотовый и все же перевела аппарат в беззвучный режим, проигнорировав при этом звонок.
Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу. Киллер выстрелил в него несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно.
В Киеве хоронят Дениса Вороненкова— Life | Новости (@lifenews_ru) 25 марта 2017 г.
Первые фото: https://t.co/lLiQutX6ZM pic.twitter.com/7dIJrPdCW9
Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа. Среди его вещей нашли удостоверение, выданное Национальной гвардией Украины и документы, подтверждающие гражданство этой страны.
Позже советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что убийцей Дениса Вороненкова стал бывший боец Нацгвардии 28-летний Павел Паршов. Представитель ведомства пояснил, что из-за ранений преступник не смог бы дать показания, даже если бы выжил.
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