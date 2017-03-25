Найдена самая красивая бабушка в мире

Британское издание The Sun разыскало самую красивую бабушку в мире. Ей оказалась родившаяся в Сербии 47-летняя Заклина
Молодая бабушка является известной поклонницей моды и социальных сетей. За её страницей в Instagram следят более 159 тысяч человек по всему миру. Женщина регулярно публикует фотографии, сделанные в различных городах Италии. Кроме того, в аккаунте периодически появляются фотографии с двумя внучками.
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