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Март 25, 2017
просмотры: 123

Найдена самая красивая бабушка в мире

567

Британское издание The Sun разыскало самую красивую бабушку в мире. Ей оказалась родившаяся в Сербии 47-летняя Заклина

Молодая бабушка является известной поклонницей моды и социальных сетей. За её страницей в Instagram следят более 159 тысяч человек по всему миру. Женщина регулярно публикует фотографии, сделанные в различных городах Италии. Кроме того, в аккаунте периодически появляются фотографии с двумя внучками.

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