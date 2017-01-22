Завораживающий Владивосток

Западные СМИ опубликовали очередное бредовое беглого чиновника
Разнообразные виды – одна из самых сильных черт Владивостока. Весь город можно назвать одной огромной видовой площадкой, откуда можно любоваться морем, сопками, домами и людьми.
Сложный рельеф, порт, морской воздух – все это делает прибрежные населенные пункты, подобно Владивостоку, уникальными и непохожими на остальные. Не даром столица Дальнего Востока в число десяти городов с прекрасным видом на море. Самые завораживающие виды – в подборке Dni.ru.
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