Завораживающий Владивосток

Разнообразные виды – одна из самых сильных черт Владивостока. Весь город можно назвать одной огромной видовой площадкой, откуда можно любоваться морем, сопками, домами и людьми.

Сложный рельеф, порт, морской воздух – все это делает прибрежные населенные пункты, подобно Владивостоку, уникальными и непохожими на остальные. Не даром столица Дальнего Востока в число десяти городов с прекрасным видом на море. Самые завораживающие виды – в подборке Dni.ru.



