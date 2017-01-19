Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"

В распоряжении Dni.Ru оказались фотографии многодетного отца Евгения Цыганова и звезды фильма "Викинг" Александры Бортич. Известные актеры снялись в мистическом триллере "Проводник" режиссера Ильи Максимова. Говорят, коллеги отлично сработались. Работа над фильмом проходит в Москве и ближнем Подмосковье, а одну из сцен снимали в усадьбе Знаменское-Садки в Битцевском парке, который успел прославиться реальной кровавой историей.

Александра сыграла главную героиню истории – девушку Катю, которая видит призраков. В один ужасный день у Кати пропала сестра-близнец. Героиня Бортич в одиночку пытается ее найти. В процессе поисков девушка понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра – одна из его жертв. На помощь Кате придут полицейские, роли которых достались секс-символам отечественного кино Евгению Цыганову и Владимиру Яглычу. В какой-то момент служители порядка начинают подозревать, что сестры вообще не существует, якобы она – плод Катиного больного воображения.