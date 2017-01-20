Аллегрова со странной прической отмечает юбилей

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Сегодня, 20 января, отмечает 65-летие "шальная императрица" Ирина Аллегрова. Впрочем, артистка прославилась не только благодаря песням, ставшим хитами, и неподражаемому тембру голоса, но и весьма откровенными нарядами, демонстрирующими прелести певицы. Dni.ru сделали подборку самых пикантных сценических костюмов юбилярши.
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