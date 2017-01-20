Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Авто

У гонщицы Мары Багдасарян отнимают самое дорогое

Прокуратура обратилась в суд с новым иском против стритрейсерши
Общество

"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Пользователи соцсетей высмеяли главу "Роснано"
партнеры
Пятница 20 января
Лента новостей
15:33
Дочь займет место Трампа в президентском кресле
15:30
У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки
15:06
"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)
15:06
Что годы сделали с Волочковой
Шоу-бизнес

У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки

Популярная исполнительница придала земле 94-летнюю родственницу
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 20, 2017
просмотры: 123

Что годы сделали с Волочковой

567

Сегодня, 20 января, самая заметная танцовщица России Анастасия Волочкова отмечает день рождения – ей исполняется 41 год. Поле ухода из Большого театра балерина занимается собственными проектами, совершенствует свою и без того прекрасную растяжку и много путешествует. Dni.Ru проследили, как менялась известная танцовщица.

поделиться

Аллегрова со странной прической отмечает юбилей

"Императрица" отечественной сцены празднует круглую дату

567

Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"

В распоряжении Dni.Ru оказались совместные фото многодетного отца и сексапильной актрисы

567

Россияне нырнули в прорубь в Крещение

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают большой праздник

567

Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

В столице состоялся показ картины "Рай"

567

Главные красавицы Большого театра

Dni.Ru вспомнили самых ярких звезд театральной сцены

567

Сменившая пол известная модель показала прелести

Самые яркие образы 25-летней манекенщицы

567

Крещенские купания звезд

Как знаменитости окунаются в прорубь

567

Дизайнеры одели мужчин в бабушкины наряды

Творческие поиски завели некоторых модельеров слишком далеко

567

В "Газпром" внедрился американский шпион

На ТНТ выходит сериал "Адаптация"

567

Анна Калашникова похвасталась соблазнительными формами

Бывшая девушка Прохора Шаляпина устроила фотосессию в купальниках

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Виктория Боня сделала заявление после обвинений в сутенерстве

Бывшая участница "Дома-2" попала в скандальную историю
Шоу-бизнес

У звезды "ВИА Гры" отказали ноги

Популярная исполнительница появилась на шоу Леры Кудрявцевой

Политика

Британия отказалась продавать Украину
Каких сюрпризов ждать от инаугурации Трампа
Любимые занятия политических пенсионеров
Володин поздравил Шаймиева с юбилеем

Шоу-бизнес

У Королевой сдали нервы на похоронах бабушки
Бондарчук привел невесту к матери
У звезды "ВИА Гры" отказали ноги
Спевшаяся с Цыгановым звезда "Викинга" рассталась с женихом

Проишествия

Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии

Lifestyle

"Огонек" с Пугачевой побил рекорд
Самые эпатажные поступки артистов на сцене
Главные события Москвы с 20 по 26 января
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
Lifestyle

Самые эпатажные поступки артистов на сцене

Оззи Осборн по-настоящему шокировал своих поклонников, откусив голову живой летучей мыши
Lifestyle

В семье Джорджа Клуни случилась трагедия

Актер Мигель Феррер скончался на 62-м году жизни

Lifestyle

"Огонек" с Пугачевой побил рекорд

Каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной
Происшествия

"Бэтмен" напал на инкассаторов в Химках (видео)

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как грабитель преследует выжившего сотрудника ЧОПа

Гороскоп

Дочь займет место Трампа в президентском кресле
Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ

Фоторепортажи

Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере

Спорт

Роналду переезжает в Китай
Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа

Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru