Что годы сделали с Волочковой

Прокуратура обратилась в суд с новым иском против стритрейсерши
Сегодня, 20 января, самая заметная танцовщица России Анастасия Волочкова отмечает день рождения – ей исполняется 41 год. Поле ухода из Большого театра балерина занимается собственными проектами, совершенствует свою и без того прекрасную растяжку и много путешествует. Dni.Ru проследили, как менялась известная танцовщица.
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