Что годы сделали с Волочковой

Сегодня, 20 января, самая заметная танцовщица России Анастасия Волочкова отмечает день рождения – ей исполняется 41 год. Поле ухода из Большого театра балерина занимается собственными проектами, совершенствует свою и без того прекрасную растяжку и много путешествует. Dni.Ru проследили, как менялась известная танцовщица.