Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп

Злоумышленник подозревается в покушении на водителя Lexus
В Вашингтоне состоялась церемония официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. За инаугурацией следили миллионы людей со всего света. Всеобщее внимание было приковано не только к эксцентричному республиканцу и его семье, но и к сопернице Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон, а также уходящему с поста Бараку Обаме и его жене.
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