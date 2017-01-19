Россияне нырнули в прорубь в Крещение

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Праздник Крещения, или Богоявление, отмечают сегодня, 19 января, православные христиане в память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан. В храмах и у водоемов освящают воду, которой окропляют себя и свое жилище. Многие верующие окунаются в ледяные купели.
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