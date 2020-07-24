Наталия Орейро актриса, певица

Наталия Орейро появилась на свет в Монтевидео в марте 1977 года. Ее мать была парикмахером, отец занимался мелким бизнесом.

Интерес к миру театра и кино у Наталии возник очень рано. Девочка посещала театральный кружок, а в 12 лет уже стала сниматься в рекламных роликах. Карьера Наталии в кинематографе началась после победы на одном из конкурсов красоты в Монтевидео. На призовые деньги она купила билет в Буэнос-Айрес, где стала ходить на кастинги, на которых набирали артистов для сериалов.

Вскоре 16-летней Наталии дали небольшую роль в фильме "Непокорное сердце". Затем последовали роли в сериалах "Нежная Ана", "Модели 90-60-90", "Богатые и знаменитые".

Вскоре Орейро выпускает дебютную пластинку Natalia Oreiro. Спустя некоторое время диск становится золотым, продажи в Аргентине достигают 750 тысяч копий. Кроме того, почти миллион копий продают в странах Восточной Европы и Латинской Америки.

Очередная звездная работа Орейро – роль сироты Милагрос в мелодраме "Дикий ангел". Работа над сериалом началась в конце 1998 года. Наталия не просто выступила в главной роли, но и много работала над созданием образа героини, совершенствовала сценарий. Лента принесла актрисе международную известность и целую армию поклонников и фанатов по всему миру.

После съемок в "Диком ангеле" Наталия приступила к записи второго диска. Альбом Tu Veneno ("Твой яд") вышел в Аргентине в августе 2000 года.

В начале октября 2000-го после шести лет близких отношений Наталия рассталась с Пабло Эчарри. Несмотря на то что актриса тяжело переживала разрыв, она много выступала и постоянно была в разъездах.

В ноябре 2001 года Наталия Орейро познакомилась с 44-летним лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо, а в начале 2002-го они поженились.

В 2002-м актриса снялась в сериале "Качорра" вместе с Пабло Раго. Осенью того же года вышел третий сольный альбом Орейро - Turmalina. В начале декабря 2005-го Наталия начала сниматься в сериале "Ты - моя жизнь", где ее партнером снова стал Факундо Арана ("Дикий ангел").

Из-за сериала запись четвертого сольного альбома Наталии была отложена, и его выход был намечен на июль 2010 года. Однако позже Орейро отказалась от работы над диском. В интервью журналу Gente в ноябре 2008 года артистка рассказала, что муж, Рикардо Мольо, предлагает ей записать диск с саундтреками к сериалам ("Желание", "Ты - моя жизнь", "Аманда О").

Наталия - большой любитель футбола, в сериалах с ее участием часто отражен этот факт. С детства она болеет за ФК "Рампла Хуниорс" из Монтевидео, также симпатизирует сборной Аргентины. Перед чемпионатом мира 2002 года ее выбрали "крестной мамой" сборной Уругвая.

В 2010-м Наталия Орейро начала процедуру получения аргентинского гражданства (уже имея уругвайское и испанское). Она говорила: "Я хочу стать аргентинской гражданкой, потому что эта страна для меня стала всем… Я придерживаюсь левых политических взглядов и голосую в Уругвае. Но скоро я смогу голосовать и здесь, в Аргентине. Это очень важно для меня".

В 2011 году Орейро появляется в фильме "Подпольное детство" в роли активистки левоперонистской партизанской организации "Монтонерос" и матери главного героя, мальчика. Картина была номинирована на испанскую премию "Гойя", а также выдвинута от Аргентины на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 85-й церемонии вручения, но не попала в итоговое число номинантов.

9 сентября 2011 года было объявлено, что Наталия Орейро стала послом доброй воли в регионе Ла-Платы, то есть в Аргентине и Уругвае.

26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса Наталия Орейро родила мальчика. Ребенку дали имя Мерлин Атауальпа.

В 2013 году Наталия снялась в сериале "Только ты". В 2015-м приступила к работе над новым проектом - "Среди каннибалов", где выступила в роли Арианы.