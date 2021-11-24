"Неожиданный побочный эффект": Ургант поднял на смех пожелавшую спеть с Бузовой Орейро

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" Первого канала прокомментировал намерение Наталии Орейро записать дуэт с Ольгой Бузовой и Анастасией Волочковой.

44-летняя звезда "Дикого ангела" недавно получила российский паспорт и вакцинировалась "Спутником V". Теперь же она решила еще больше сблизиться с нашей страной – в творческом плане. Знаменитость заявила, что женщинам сейчас необходимо проявлять солидарность и объединяться.

Желание Наталии Орейро вызвало у Ивана Урганта недоумение, и он публично поднял актрису на смех. Шоумен дал понять, что идея спеть с Ольгой Бузовой и балериной – довольно плохая. Ведущий в шутку назвал ее решение "неожиданным побочным эффектом" вакцинации.

Ранее шоумен отреагировал на то, что президент Владимир Путин присвоил уругвайской артистке российское гражданство. Он посмеялся над этим и тем, что наше гражданство дали и девятилетнему сыну Наталии Орейро.

Интересно, что о своем намерении стать россиянкой певица рассказала в программе "Вечерний Ургант" в минувшем году. Она в шутку попросила у российского лидера паспорт нашей страны. Латиноамериканская актриса говорила о том, что за время посещения России обрусела больше, чем Жерар Депардье, который стал российским гражданином еще восемь лет назад.

Напомним, Наталия Орейро впервые посетила нашу страну 20 лет назад. После этого она не раз приезжала к нам с выступлениями. Ранее Ксения Собчак напала на зарубежную звезду с критикой.

