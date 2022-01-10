Исхудавшая Орейро напугала народ после новости о реальной причине переезда в Россию

Наталия Орейро удивила своих поклонников.

Артистка недавно получила российское гражданство, как и некоторые другие иностранные звезды. Этот факт вызывает неоднозначную реакцию поклонников, многие уверены, что она решила так поступить, потому что в родной Аргентине ее популярность изжила себя. Однако Наталия рассказала, что главной причиной для возможного переезда стала ее давняя любовь к русской культуре и людям.

В одном из интервью Орейро поделилась, что ее сын, который впервые побывал в Москве в 2 года, тут же заявил, что в восторге от русских женщин. Теперь у него тоже есть возможность жить на две страны вместе с матерью.

Вместе с российским паспортом у звезды "Дикого ангела" преумножилась армия российских поклонников, которых она недавно напугала своим видом. В своем блоге в "Инстаграме" артистка поделилась снимками с новой фотосессии. Фанаты отметили, что Артистка выглядит исхудавшей и практически неузнаваема. Подписчики стали переживать о самочувствии звезды и просить ее не увлекаться диетами.

Ранее Наталия Орейро рассказывала, что начала учить русский язык. Она призналась, что уже даже начинает понимать речь носителей языка, но из-за скорости ей пока сложно. "Прошу говорить помедленнее", – поделилась артистка. По блогу Наталии можно заметить, что она стала активно общаться с русскими фанатами и отвечать на комментарии на русском.