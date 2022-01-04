"Нравятся русские девушки": Раскрыта истинная причина переезда Натальи Орейро в Россию

Наталия Орейро недавно получила российское гражданство.

Звезда сериала "Дикий ангел" любит Россию с детства, недавно она даже начала учить язык и разбираться в культуре. Пару месяцев назад Орейро получила российский паспорт, по которому приехала на съемки на телеканале "Суббота". Канал снова показывает легендарный сериал с артисткой в главной роли.

Поклонники уверены, что Наталия решила перебраться в Россию из-за того, что на родине о ней стали забывать. Однако сама женщина признается, что ключевым фактором для нее стала именно любовь к культуре и людям. Артистка призналась, что в очередной визит в Москву ощутила себя русской. "Я немного понимаю по-русски – учу язык, но пока мне сложно все понять", – поделилась звезда.

Любовь к России у Орейро семейная. Ее сын Атаульпа впервые приехал в Москву в 2 года и сразу сделал громкое заявление: "Мне нравятся русские девушки", – заявил мальчик.

Несмотря на слухи, окончательно переезжать в Россию артистка пока не планирует. Она собирается жить на две страны, но большую часть времени проводить с семьей в Аргентине.