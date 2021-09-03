Факундо Арана из "Дикого ангела" предостерег Александра Петрова: Опустошение, тревога и тоска

Аргентинец рассказал россиянину как пережить закат славы.

49-летняя звезда сериала "Дикий ангел" Факундо Арана стал лицом российского телеканала "Суббота!". В честь этого события артист записал небольшой юмористический ролик.

Как оказалось, Факундо Арана знает некоторых российских знаменитостей. Например, аргентинец знаком с творчеством Данилы Козловского. По словам актера, Козловский отлично бы вписался в теленовеллу "Дикий ангел". Сериал, в котором играл вместе с Наталией Орейро, сам Факундо Арана вспоминает с большой любовью.

Арана не скрывает, что роль Иво Ди Карло была одной из самых ярких в его карьере. До и после "Дикого ангела" у Факундо было много интересных работ, но переплюнуть успех мыльной оперы Энрике Торреса они не сумели. Аргентинец, переживший подъем собственной популярности и ее резкое падение, дал совет актеру Александру Петрову, который сегодня является самым востребованным артистом в России.

Факундо с юмором заметил, что страшный сон Александра – это забвение и вопросы о том, почему популярность так быстро прошла. "Опустошение, тревога, тоска, боязнь нового..." – рассудила звезда "Дикого ангела". По словам Араны, тоску по ушедшей ставе лечат повторы сериалов по телевизору.

Факундо Арана признался, также, что его иногда путают с американским актером Брэдли Купером. Актера даже спрашивают о романе с Ириной Шейк.

Также Арана нескромно похвалил себя. Факундо считает, что обладает выдержкой, стойкостью, грацией и уже является легендой.