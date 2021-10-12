"Звезда сельской дискотеки": предпочитающую декольте до пупа Орейро разнесли в пух и прах

44-летняя уроженка Монтевидео Наталия Орейро обожает экспериментировать с образами. В личном микроблоге звезда "Дикого ангела" постоянно перевоплощается – то она скромная девушка-соседка в толстовке и джинсах, то она женщина-вамп в платье с декольте до пупа. Исполнительница хита Cambio Dolor в юности окончила курсы кройки и шитья, поэтому часто сама занимается разработкой нарядов для выходов в свет и фотосессий.
Между тем есть мнение, что брать пример с Орейро в плане стиля – не очень хорошая идея. Дескать, у Наталии довольно специфичный вкус. Модный эксперт в пух и прах разнес артистку.
По мнению стилиста Анны Морозовой, звезда "Дикого ангела" следит за модой и всегда старается следовать трендам. Между тем понимания того, что ей действительно идет, у нее нет. Орейро любит сочетать несочетаемое. Актриса наряжается, чтобы привлечь внимание к собственной персоне.
Наталия предпочитает бархат, люрекс, блестки. Однако эти детали часто удешевляют образ, поэтому в некоторых нарядах Орейро выглядит как звезда сельской дискотеки.
Отметим, в начале октября исполнительница главной роли в сериале "Дикий ангел" вышла на сцену в довольно откровенном платье алого оттенка. Лиф наряда был сделан в виде банта. Платье Наталии в Сети приняли на ура.
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