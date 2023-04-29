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Суббота 29 апреля

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Фитнес-блогеры зеленеют от зависти: Наталия Орейро показала фигуру в 45 лет

Фитнес-блогеры зеленеют от зависти: Наталия Орейро показала фигуру в 45 лет
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Звезда сериала "Дикий ангел" разбивает стереотипы о возрасте.

Годы практически не отразились на внешности популярной брюнетки. Как хорошее вино, она все хорошеет, пока фитнес-блогеры зеленеют от зависти. Наталия Орейро не желает скрывать свои прелести – и в свои 45 лет она выглядит просто великолепно.

Артистка стала иконой стиля и мотиватором для женщин, которые не боятся своего тела. Последние фото, выложенные в одной из соцсетей, доказательство того, что возраст только добавляет брюнетке очарования. Наталия Орейро на личном примере доказала, что женщины после 40 могут выглядеть сексуальнее, чем в 20.

Народная любимица, уругвайская певица и актриса, получившая в 2021 году российское гражданство, продолжает радовать своих поклонников не только творческими успехами, но и своим роскошным стилем. Наталия Орейро продемонстрировала свои сильные стороны, примерив дизайнерский наряд.

Наталия Орейро. Фото: MPG/www.legion-media.ru

Тонкая талия и пышные бедра взбудоражили умы поклонников поп-дивы. В комментариях под фото преданные фанаты оставили тысячи восхищенных откликов. "Королева", "Давайте беречь планету, ведь Наталия Орейро существует", "Ты можешь перестать быть такой идеальной, Орейро?" – написали почитатели прекрасной уругвайки.

Наталия Орейро блистала на церемонии вручения наград "Premios Platino" в струящемся розовом платье. Она получила заветную статуэтку за главную роль в нашумевшем фильме "Святая Эвита". В картине Наталия Орейро исполнила роль первой леди Аргентины Эвы Перон.

29 апреля 2023, 18:55
Наталия Орейро. Фото: Photographers/www.legion-media.ru
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Фоторепортаж

Наталия Орейро блеснула вызывающим нарядом

Наталия Орейро
Актриса Ольга Кабо с дочерью Татьяной
Певица Валерия, ее муж продюсер Иосиф Пригожин и дочь актриса Анна Шульгина
Актриса Ирина Безрукова и писатель-сатирик Михаил Задорнов
Актриса и режиссер Вера Глаголева
Певцы Митя Фомин, Слава (Анастасия Сланевская) и Алексей Воробьев
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков
Модельер Вячеслав Зайцев
Певец Алексей Воробьев
Актриса Екатерина Вилкова
Актриса Ирина Шевчук с дочерью Александрой
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