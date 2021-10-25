Наталья Орейро официально стала россиянкой: Давно мечтала здесь жить!

44-летнюю уругвайскую актрису и певицу, звезду обожаемого миллионами россиян сериала "Дикий ангел" Наталью Орейро любят и ценят в нашей стране.
Впервые Орейро побывала в России в 2001 году. Актриса признавалась, что сразу почувствовала связь с русским народом и культурой страны. Также Орейро не раз говорила, что обожает русскую классическую литературу. А на своих концертах она часто поет по-русски.
Поклонники постоянно дарят ей в качестве сувениров "российские паспорта", намекая на ее духовную близость к России. И вот наконец дело обрело серьезные очертания.
Впервые шутка о присвоении Наталье Орейро российского гражданства прозвучала в шоу "Вечерний Ургант". Тогда ведущий программы пошутил о том, что Орейро самая русская из всех зарубежных звезд. Звезда ответила, что давно мечтала здесь жить, и что Владимиру Владимировичу стоило бы дать ей гражданство.
Сегодня на сайте правовой информации появилась соответствующая статья. В документе говорится, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Наталии Орейро и ее девятилетнему сыну российского гражданства.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц ... Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине", – говорится в документе.
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