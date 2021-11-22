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Сериалы
Орейро получила предостережение после нападения Собчак: Могут причинить боль и неприятности

Орейро получила предостережение после нападения Собчак: Могут причинить боль и неприятности

Красавица-актриса из теленовеллы 90-х разозлила журналистку.
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Около двух недель назад звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро получила паспорт с двуглавым орлом. 44-летняя звезда из Аргентины уругвайского происхождения теперь имеет российское гражданство.

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 Наталия Орейро

Наталия Орейро актриса, певица

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса весть о появлении новой соотечественницы приняли в штыки. Например, Ксения Собчак напала на "дикого ангела" с критикой. Журналистка назвала Орейро "звездой одного старого сериала".

По словам Ксении, Наталия не собирается жить в России. Дескать, актриса получила гражданство ради личной выгоды. В пример теледива привела Жерара Депардье и Стивена Сигала, которые, получив паспорт нашего государства, продолжают жить в других странах.

Собчак отметила также, что Орейро – это образец для эмигрантов. Телеведущая не исключает, что в будущем звезда латиноамериканской теленовеллы станет депутатом какого-нибудь российского региона.

"Вон какая красивая, что ни день, в кокошнике", – съязвила Ксения.

Ксению Собчак поддержал журналист Отар Кушанашвили. Теледеятель возмущен тем, что в Россию "понаехали" звезды из-за рубежа. "Фарс!" – негодует Кушанашвили. По словам Отара, раздаривая гражданство кому ни попадя Россия снижает его ценность.

Между тем российские поклонники считают, что позитивная и добродушная Наталия Орейро должна остерегаться российских знаменитостей. В Сети пишут, что наши звезды слишком злые и завистливые.

"Будь, Наташенька Орейро, теперь очень осторожна! Эти российские, так-называемые, "звезды" очень агрессивные, злые и завистливые, и, пока ты была заграничной звездой, они ничего не могли тебе сделать, а теперь могут причинить тебе массу психологической боли и других неприятностей! Будь сильной! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Собчак ничуть не возмущает, когда наша "элита" шоу – бизнеса получает гражданство других стран. А в этом случае, что – то возбудилась.))))))", "Смешно слышать от грузина, мол, дают гражданство кому попало. Я с ним согласен. И надо у Отара отобрать гражданство и выслать в Грузию", - рассуждают пользователи Сети.

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Фото: Елена Кондратьева / ТАСС
Автор: 22 ноября 2021, 16:20 Источник: "Новые русские сенсации" на канале НТВ ✓ Надежный источник
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20 лет спустя: как выросли и изменились маленькие звезды сериала "Клон"

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