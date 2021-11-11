"Невесты две – Орейро и Россия": помпезное вручение паспорта "Дикому ангелу" обескуражило

Актриса уругвайского происхождения теперь россиянка.

Накануне звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро в торжественной обстановке получила российский паспорт. Документ с двуглавым орлом вручили и сыну 44-летней знаменитости Мерлину Атауальпе, который скоро отметит десятый день рождения.

Важное для Орейро событие состоялось в российском посольстве в Аргентине. Звезда "Дикого ангела" в белоснежном брючном костюме произнесла присягу на русском и испанском языках на фоне бело-сине-красного триколора. Также Наталия получила экземпляр Конституции.

Видео с мероприятия активно обсуждается в отечественном сегменте Сети. Интернет-пользователей обескуражила помпезность, с которой проводилась рядовая бюрократическая процедура. Некоторым мероприятие напомнило регистрацию брака. Дескать, Наталию Орейро выдают за Россию замуж. Впрочем, многие с радостью отреагировали на появление новой соотечественницы.

"Как в ЗАГСе... Только невесты две – Орейра и Россия. И не до конца понятно кого за кого замуж выдают. Не осуждаю. Но пафос в принятии гражданства иностранной актрисой показывает уровень уважения к самому факту обладания гражданством России. Устроили шоу из события, которое должно быть рядовым (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мог ли я 22 года назад смотря "Дикий ангел" представить, что Наталия станет моей соотечественницей? Только во сне", "Да что там гражданство, я бы ей свою фамилию дал.😅😅😅", – рассуждают пользователи Сети.

Отметим, в России у Наталии Орейро большой фан-клуб. До пандемии коронавируса актриса и певица практически каждый год приезжала в нашу страну с концертами. В 2005-м артистка уругвайского происхождения снялась в сериале Александра Павловского "В ритме танго", где сыграла вместе с Андреем Смоляковым и Ольгой Погодиной.

Наталия Орейро призналась журналистам, что хотела бы сыграть "сильную русскую женщину". Во время тура по Сибири актриса увидела обходчиц РЖД, которые в лютый мороз среди ночи сбивали ломами лед с путей. Орейро была шокирована силой и стойкостью дам. "Мне сказали, что они привыкли к такой работе", – цитирует актриса РБК.