Исхудавшую донельзя Наталию Орейро ждет в России непростое испытание

Звезда многосерийной картины "Дикий ангел" Наталия Орейро скоро вновь заблистает на наших экранах. Латиноамериканская знаменитость появится в шоу "Музыкальная интуиция" на ТНТ.
В нашей стране у 44-летней брюнетки целая армия поклонников. Недавно российские фанаты Орейро с ужасом обнаружили, что их любимица исхудала донельзя. В Сети считают, что Наталия должна отказаться от диет и срочно приехать в Москву отъедаться, например, варениками с домашним творогом и сметаной или не менее калорийными блинчиками с начинкой.
Возможно, в ближайшее время Наталия Орейро действительно планирует посетить нашу страну. Тем более после получения паспорта с двуглавым орлом пересекать границу ей стало гораздо проще. Правда, времени на рестораны у "дикого ангела", вероятно, не будет – Наталия снимется в новом выпуске шоу ТНТ "Музыкальная интуиция".
В студии программы Орейро ждет настоящее испытание – актрисе, которая пока не освоила русский в совершенстве, придется выступить в роли капитана звездной команды. Вместе с артисткой сыграют Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.
Всего звездам предстоит выдержать четыре раунда. Команды должны будут отгадать, кто из участников, представших перед ними, имеет вокальные данные, а кто только выдает себя за певца. Знаменитости под руководством Орейро оценят факты из биографий участников, выступление за ширмой и демо из студии звукозаписи с искаженным до неузнаваемости голосом.
Наталия Орейро, отметим, давно учит русский. Актриса уже понимает речь носителей языка, но, если собеседник говорит быстро, она теряется. Как справится "дикий ангел" с поставленной задачей – зрители узнают совсем скоро.