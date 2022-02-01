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Сериалы
Исхудавшую донельзя Наталию Орейро ждет в России непростое испытание

Исхудавшую донельзя Наталию Орейро ждет в России непростое испытание

Звезда латиноамериканских теленовелл снимется в популярном шоу.
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Звезда многосерийной картины "Дикий ангел" Наталия Орейро скоро вновь заблистает на наших экранах. Латиноамериканская знаменитость появится в шоу "Музыкальная интуиция" на ТНТ.

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Наталия Орейро актриса, певица

В нашей стране у 44-летней брюнетки целая армия поклонников. Недавно российские фанаты Орейро с ужасом обнаружили, что их любимица исхудала донельзя. В Сети считают, что Наталия должна отказаться от диет и срочно приехать в Москву отъедаться, например, варениками с домашним творогом и сметаной или не менее калорийными блинчиками с начинкой.

Возможно, в ближайшее время Наталия Орейро действительно планирует посетить нашу страну. Тем более после получения паспорта с двуглавым орлом пересекать границу ей стало гораздо проще. Правда, времени на рестораны у "дикого ангела", вероятно, не будет – Наталия снимется в новом выпуске шоу ТНТ "Музыкальная интуиция".

В студии программы Орейро ждет настоящее испытание – актрисе, которая пока не освоила русский в совершенстве, придется выступить в роли капитана звездной команды. Вместе с артисткой сыграют Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко.

Всего звездам предстоит выдержать четыре раунда. Команды должны будут отгадать, кто из участников, представших перед ними, имеет вокальные данные, а кто только выдает себя за певца. Знаменитости под руководством Орейро оценят факты из биографий участников, выступление за ширмой и демо из студии звукозаписи с искаженным до неузнаваемости голосом.

Наталия Орейро, отметим, давно учит русский. Актриса уже понимает речь носителей языка, но, если собеседник говорит быстро, она теряется. Как справится "дикий ангел" с поставленной задачей – зрители узнают совсем скоро.

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Фото: Javier Ramirez / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 16:35
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