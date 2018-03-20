Любовь Павловна Аксенова актриса

Биография

Любовь Аксенова (в девичестве Новикова) появилась на свет в Москве в семье людей, которые далеки от синематографа. Отец – военный, мать – специалист в области фармацевтики. Мама с папой поощряли выбор дочки, однажды сказавшей, что твердо хочет играть роли в фильмах.

Детство и юность

О детских годах Любови известно мало. В интервью актриса упоминала, что, будучи маленькой девочкой, охотно участвовала в школьных сценических постановках. Неудивительно, что после окончания среднего учебного заведения она решила поступить в институт театрального искусства. Хотя изначально особых надежд не питала, прекрасно понимая, насколько сложно зачислиться на курс.

Молодой и красивой девушке удалось пройти сито сложнейшего отбора и поступить в ГИТИС. Мастерская Шейнина открыла перед начинающей актрисой дорогу в кинематограф. Она позже вспоминала, что первые занятия сценической речью произвели колоссальное впечатление. Упражнения показались странными и сложными, но благодаря поддержке однокурсников и преподавателей преодолела трудности. Упорство помогло в будущем получить роли и известных фильмах и сериалах.

Карьера, Любовь Аксенова

Первую роль девушка получила в 2010 году сразу после окончания театрального института. Ей не пришлось скитаться по разным театрам, чтобы заполучить заветную работу. Дебютным проектом стал сериал «Наши соседи». Затем ее пригласили на съемки другого многосерийного фильма «Закрытая школа». В популярном молодежном сериале она исполнила роль Кристины Панфиловой. Девушку стали узнавать на улицах, так как кинопроект СТС был очень популярным в стране.

Творческий успех

Карьера Аксеновой постепенно взлетала вверх. В 2013 году она засветилась сразу в нескольких примечательных фильмах. В проекте «Лучшая девушка Кавказа» она исполнила роль Сони. Попутно снималась в сериале «Студия 17». Но наиболее значимым проектом следует считать «Выжить после». Необычный фантастический сериал обеспечил популярность всем участникам, в числе которых оказалась и красавица Люба.

Новый виток популярности пришелся после выхода в свет комедийного фильма «Гуляй, Вася», где Любовь исполнила эксцентричную молодую девушку, не дававшую развод своему мужу. А затем последовала роль в известнейшем сериале «Мажор 2». После этих картин она стала одной из наиболее востребованных в кино среди молодой плеяды актеров.

Личная жизнь, Любовь Аксенова

Любовь пользуется популярностью не только у кинематографистов, но и у мужчин, желающих заполучить руку и сердце девушки. Благодаря красивой внешности и изящной фигуре она регулярно становится объектом пристального внимания. В 2010 году вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова и сменила фамилию. Будущие супруги познакомились на премьере короткометражного фильма «Любовник».

Актриса рассказывает, что муж полностью поддерживает ее, относится к профессии с пониманием. Люба отмечает, что Павел пусть «находится по другую сторону камеры», однако проблем во взаимоотношении нет. Иногда она посещает съемочную площадку, чтобы немного подурачиться, похлопать «хлопушкой», побывать в роли продюсера.

Интересные факты

В 2018 году Аксенова номинировалась на престижную премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино.

Заняла второе место в списке «100 самых сексуальных женщин страны 2019» по версии журнала «Максим». Звезда сериалов «Мажор» и «Закрытая школа» уступила только Ирине Шейк.

В 2019 году ее блестяще сыгранные роли в фильмах оценил сайт «Кино-Театр.ру». Удостоилась звания «Актриса года».

Однажды призналась, что ее вдохновляют актеры-мужчины, а не женщины.

Роли, Любовь Аксенова

Талантливой артистке еще не было 30, когда она успела сыграть почти в 50 фильмах и сериалах. Впечатляющий результат, хотя карьера даже не достигла своего пика. Кинокритики высоко оценивают актерский талант, пророча Любе светлое будущее.

Избранная фильмография:

2011-2012 – «Закрытая школа» (Кристина)

2012 – «Рассказы» (Девушка Максима)

2013-2016 – «Выжить после» (Марина)

2014 – «Любит не любит» (Алена)

2016 – «Гуляй, Вася» (Василиса)

2016 – «Мажор 2» (Катя)

2017 – «Салют-7» (Супруга Алехина)

2018 – «За гранью реальности» (Вероника)

Актриса сегодня

Любовь Аксенова продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. В 2020 году выйдет сразу несколько кинопроектов с ее участием. В экранизации произведения «Гроза» она сыграет роль Катерины Кабановой. В списке ожидаемых проектов значится полнометражная картина «Нефутбол». Люба на текущий момент задействована еще в нескольких кинематографических работах. Ожидается, что скоро начнутся съемки второй части «Гуляй, Вася!».