Названа самая сексуальная россиянка 2021 года

По итогам голосования экспертов и читателей победила Любовь Аксенова – звезда сериалов "Содержанки", "Бывшие", "Мажор" и других. 31-летняя актриса оказалась на вершине списка "100 самых сексуальных женщин страны". Аксенова удостаивается этого звания второй год подряд.
Вторую строчку в топе самых горячих дам 2021 года по версии MAXIM заняла актриса Яна Кошкина. Бронзу забрала модель Ирина Шейк, которая, к слову, ранее несколько раз получала первенство в списке самых сексуальных женщин отечества.
Отметим, летом Любовь Аксенова получила первенство в рейтинге главных молодых артисток России. Картины, с участием актрисы, в 2021 году поставили рекорд по онлайн-просмотрам.
Любовь Аксенова окончила РАТИ-ГИТИС, курс А. И. Шейнина. Дебют актрисы состоялся в 2009 году. Звезда кино и сериалов замужем за продюсером Павлом Аксеновым. Любовь и Павел сыграли свадьбу в 2013 году. Аксенова – веганка, она давно отказалась от продуктов животного происхождения. Актриса занимается спортом и обожает путешествия. Звезда "Бывших" и ее избранник проводят много времени в жарких странах.