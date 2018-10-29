Мажор – 3 сезон

Трейлеры О сериале

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Мажор – 3 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Мажор" 3 сезон повествует о перерождении, переоценке мира после ряда трагических обстоятельств.

Существует два класса людей: богатые и бедные. У детей богатых есть все, поэтому они лишены желания учиться, работать. Таких принято называть мажорами, "золотыми" детьми, которые пользуются положением родителей. Они постоянно развлекаются, живут без оглядки на прошлое.

Главный герой, мажор Игорь, подрался с полицейским. Отец отправил работать Игоря в полицию для перевоспитания. Сначала его не очень тепло приняли коллеги, но после он стал частью коллектива.

3 сезон – сюжет

Игорь должен разгадать загадки, поставленные судьбой – как погибла мать много лет назад? Возможно ли наказать виновных за смерть отца? Игорю помогают новые сослуживцы. Параллельно он знакомится, встречается с девушками.

 Что было в прошлых сезонах 

1 сезон

Игоря отправляют работать для "перевоспитания". Все идет благополучно, однако финал оказывается трагическим: отец погибает, главного героя арестовывают.

2 сезон

После полугода ареста главный герой выходит на свободу. Перед ним стоит непростая задача – отомстить виновным за трагические события последних лет.

Финал поставил зрителей перед вопросами – кто загадочный манипулятор? С кем из девушек останется Игорь?

Как проходили съемки сериала "Мажор"

Начало съемок датируется августом 2017 г., несколькими месяцами ранее началась разработка сюжета будущих эпизодов. Завершилась работа актеров через полгода.

Мнения авторов

Режиссер-постановщик Игорь Твердохлебов озвучил впечатления о съемочном процессе. "Нам всем вместе удалось найти оригинальные и интересные решения сцен, которые, мы уверены, никого не оставят равнодушным".

П. Прилучный, исполнитель главной роли, поделился подробностями сюжета:

"В новом сезоне создатели сериала поставили моего героя перед очередным вызовом – та безудержная месть, которая началась в предыдущем сезоне, должна быть переосмыслена моим персонажем".

Исполнительница одной из ключевых ролей К. Разумовская также рассказала о новой "странице" в истории фильма. Она поделилась: "в третьем сезоне появятся новые персонажи, будет больше сюжетных линий".

Интересные факты о сериале "Мажор"

  • Сюжет содержит "серьезные", лирические, комедийные нотки.
  • Из-за съемок некоторых сцен фильма приходилось перекрывать Невский проспект.
  • Зрителей познакомят с новым персонажем – собакой Желтый.

Где смотреть сериал "Мажор" 3 сезон?

Сериал доступен для просмотра интернет-пользователям на официальном сайте Первого канала.

Когда будут новые эпизоды ?

Выход запланирован на 2020 год.

В главных ролях

Павел Валерьевич Прилучный
Павел Валерьевич Прилучный Игорь Владимирович Соколовский
Карина Владимировна Разумовская
Карина Владимировна Разумовская Виктория Сергеевна Родионова
Любовь Павловна Аксенова
Любовь Павловна Аксенова Екатерина Аркадьевна Игнатьева

Гнобят, а она держится: справедливо ли Карпович из "Папиных дочек" постоянно подвергается нападкам

Гнобят, а она держится: справедливо ли Карпович из "Папиных дочек" постоянно подвергается нападкам
1 марта день рождения празднует звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович. Актрисе исполняется 36. Выпускница Школы-студии МХАТ на экране уже 14 лет.

"У меня десятка два таких же детей": звезда сериала "Мажор" отказалась от внебрачной дочери

"У меня десятка два таких же детей": звезда сериала "Мажор" отказалась от внебрачной дочери
Александр Дьяченко не желает видеть девушку из Израиля. Звезда сериала "Мажор" и фильма "Брат 2" Александр Дьяченко в минувшем году слег с коронавирусной инфекцией.

"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость

"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость
Скоро на экраны выйдет продолжение полюбившейся ленты. Актер Павел Прилучный сообщил хорошую новость.

Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным

Карпович бросилась вслед за улетевшим на курорт с Муцениеце Прилучным
В Сети обсуждают странное поведение Мирославы Карпович. Павел Прилучный взорвал Сеть свежим постом в соцсетях.

История с проломленным черепом Прилучного получила продолжение

История с проломленным черепом Прилучного получила продолжение
Дело об избиении звезды экрана дошло до суда. Осенью 2020 года Павел Прилучный попал в неприятности.

"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне

"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне
Очевидцы пожаловались на любителя нетрезвой езды в ГИБДД. Звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного подозревают в вождении в нетрезвом виде.

Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам

Вероятность конфликта: Прилучного и Муцениеце рассадили по разным углам
Накануне в столице прошла церемония вручения премии "Больше чем звезды". Вечер организовало издание "ОК!". Красную дорожку вечеринки посетили многие российские знаменитости.

"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика

"Мне абсолютно не стыдно": Прилучный сделал заявление после публикации интимного ролика
Актер Павел Прилучный ответил на критику. На днях свет увидел пикантный клип вокалисток Кати и Волги Король.

"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни

"Опухоль": перенесший две операции Прилучный шокировал признанием о болезни
Артист сериала "Мажор" рассказал о проблемах со здоровьем. Год назад в Сети активно обсуждали внешний вид звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного.

Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце

Оставшийся с миллионными долгами Прилучный не возражал поделившей имущество Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце раскрыла детали развода. Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и актриса Агата Муцениеце развелись в середине 2020 года.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения