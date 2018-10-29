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Мажор – 3 сезон

Мажор – 3 сезон

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О сериале

Сериал "Мажор" 3 сезон повествует о перерождении, переоценке мира после ряда трагических обстоятельств.

Существует два класса людей: богатые и бедные. У детей богатых есть все, поэтому они лишены желания учиться, работать. Таких принято называть мажорами, "золотыми" детьми, которые пользуются положением родителей. Они постоянно развлекаются, живут без оглядки на прошлое.

Главный герой, мажор Игорь, подрался с полицейским. Отец отправил работать Игоря в полицию для перевоспитания. Сначала его не очень тепло приняли коллеги, но после он стал частью коллектива.

3 сезон – сюжет

Игорь должен разгадать загадки, поставленные судьбой – как погибла мать много лет назад? Возможно ли наказать виновных за смерть отца? Игорю помогают новые сослуживцы. Параллельно он знакомится, встречается с девушками.

 Что было в прошлых сезонах 

1 сезон

Игоря отправляют работать для "перевоспитания". Все идет благополучно, однако финал оказывается трагическим: отец погибает, главного героя арестовывают.

2 сезон

После полугода ареста главный герой выходит на свободу. Перед ним стоит непростая задача – отомстить виновным за трагические события последних лет.

Финал поставил зрителей перед вопросами – кто загадочный манипулятор? С кем из девушек останется Игорь?

Как проходили съемки сериала "Мажор"

Начало съемок датируется августом 2017 г., несколькими месяцами ранее началась разработка сюжета будущих эпизодов. Завершилась работа актеров через полгода.

Мнения авторов

Режиссер-постановщик Игорь Твердохлебов озвучил впечатления о съемочном процессе. "Нам всем вместе удалось найти оригинальные и интересные решения сцен, которые, мы уверены, никого не оставят равнодушным".

П. Прилучный, исполнитель главной роли, поделился подробностями сюжета:

"В новом сезоне создатели сериала поставили моего героя перед очередным вызовом – та безудержная месть, которая началась в предыдущем сезоне, должна быть переосмыслена моим персонажем".

Исполнительница одной из ключевых ролей К. Разумовская также рассказала о новой "странице" в истории фильма. Она поделилась: "в третьем сезоне появятся новые персонажи, будет больше сюжетных линий".

Интересные факты о сериале "Мажор"

  • Сюжет содержит "серьезные", лирические, комедийные нотки.
  • Из-за съемок некоторых сцен фильма приходилось перекрывать Невский проспект.
  • Зрителей познакомят с новым персонажем – собакой Желтый.

Где смотреть сериал "Мажор" 3 сезон?

Сериал доступен для просмотра интернет-пользователям на официальном сайте Первого канала.

Когда будут новые эпизоды ?

Выход запланирован на 2020 год.

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