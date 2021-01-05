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Прилучный всполошил россиян своим видом после нашумевшей драки

Прилучный всполошил россиян своим видом после нашумевшей драки

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Любовь Аксенова сделала совместный снимок с напарником по сериалу "Мажор" Павлом Прилучным. Судя по фото, артист сильно изменился внешне и перестал радовать глаз.
прочитано 937 раз

Осенью 2020 года стало известно, что Павел Прилучный попал в серьезный скандал и получил физические увечья. В то время актер был в командировке в Калининграде и посетил клуб в нетрезвом состоянии. Поведение артиста в развлекательном заведении привело к тому, что он оказался избитым и даже подавал заявление в полицию. С тех пор прошло немало времени, однако фанатов Павла Прилучного до сих пор разочаровывает его облик.

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Сейчас поклонники следят за внешностью актера в новом сезоне сериала "Мажор" и в "Инстаграм". Недавно артистка Любовь Аксенова сделала селфи вместе Павлом Прилучным, которое взбудоражило россиян. Лицо актера слегка набухло, нос визуально увеличился, а губы искривились в странной улыбке.

Пользователи Сети с трудом узнали экс-супруга Агаты Муцениеце рядом с эффектной девушкой. "Стеклянные глаза у него", "Прилучный какой-то несвежий совсем", "Он же в хламину на фотке", "Что за опухшая физиономия на фото?))". "Ох, как Пашку в драке-то поправили", – написали комментаторы к снимку. Многие решили, что Павел Прилучный стал сильно напоминать бойфренда Ольги Бузовой – рэпера Даву.

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Автор: 5 января 2021, 15:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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