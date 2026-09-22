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Вторник 22 сентября

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Не выживет почти никто: названа дата начала конца при взрыве Йеллоустоуна

Фото: magnific.com
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У человечества останутся считанные недели до момента, когда планета погрузится в ледяной мрак и начнет отсчитывать миллионы жизней.

Масштабную модель возможного апокалипсиса представили профессор Илан Келман из Университетского колледжа Лондона и доцент Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри. Как сообщает сетевое издание ridlife.ru, исследователи детально расписали худший сценарий пробуждения супервулкана Йеллоустоун — от первых подземных толчков до отдаленных последствий сквозь века.

Обратный отсчет: сигналы беды

Глобальная катастрофа не случится внезапно — природа подаст отчетливые сигналы тревоги примерно за два месяца до рокового взрыва. Сейсмические датчики начнут фиксировать аномальные толчки в глубинах недр. За три недели до критической точки состав термальных вод и газов резко изменится: они насытятся углекислым газом и серой, а земная кора начнет стремительно вздыматься под колоссальным давлением магмы. За две недели до катастрофы власти объявят экстренную эвакуацию порядка 200 тысяч человек в радиусе 100 километров от жерла.

Огненный столб и кромешная тьма

В момент колоссального взрыва чудовищный столб из раскаленного пара, грязи и магмы температурой от 650 до 800 градусов Цельсия взметнется в стратосферу на высоту 50 километров. Смертоносные пирокластические потоки в первые же часы испепелят все живое в радиусе десятков километров. Жертвами стихии мгновенно станут около тысячи человек, которые не успеют покинуть опасную зону.

Уже через 24 часа гигантское грибовидное облако накроет континент. Юг Канады, большая часть США и северные территории Мексики погрузятся в беспросветную тьму. Ближайшие к эпицентру города окажутся заживо погребены под метровым слоем тяжелого горячего пепла.

Коллапс цивилизации и вулканическая зима

Спустя неделю разрушение инфраструктуры приведет к тотальному параличу привычной жизни. Рухнут энергосистемы, пропадет мобильная связь, прекратятся поставки продовольствия. Первые же дожди смешаются с вулканической пылью и превратят ее в вязкий серый "цемент", который начнет ломать крыши домов и намертво запечатает уцелевшие дороги. Повсеместная гибель скота и сельскохозяйственных культур положит начало массовому голоду.

Выброшенные в стратосферу миллионы тонн диоксида серы спровоцируют наступление вулканической зимы. Средняя температура на Земле упадет на 1,5 градуса, что приведет к затяжному глобальному экономическому кризису и неурожаям по всему миру.

Борьба за выживание

Через 10 лет после взрыва планете придется приспособиться к полузабытому аграрному укладу. Суммарные потери человечества от голода, легочных заболеваний и разрушенной медицины эксперты оценивают в колоссальную цифру — от 700 миллионов до 1,3 миллиарда человек.

Тем не менее цивилизация найдет в себе силы выстоять. А спустя миллион лет о величайшей драме человечества напомнит лишь едва заметный овальный скальный гребень, затерянный в древних геологических пластах Земли.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2026, 12:04
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

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